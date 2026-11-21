La circulación en el centro y norte de Sinaloa registra un avance del 90% en su restablecimiento, luego de los bloqueos y afectaciones derivados del operativo en el que fue detenido Fausto Isidro, alias “El Chapo Isidro”, informó el Gobierno estatal.

Las autoridades señalaron que la reapertura de las vialidades ha sido posible mediante el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, el grupo interinstitucional y distintas dependencias. Los operativos continúan para recuperar la circulación en las zonas que todavía presentan afectaciones y brindar condiciones de seguridad a las familias.

La captura de Fausto Isidro y otros integrantes de su organización ocurrió durante un operativo de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los tres detenidos, entre ellos el presunto líder criminal, su primo y segundo al mando, Germán N, alias “Serafín”, y su cuñado, identificado como operador financiero, fueron trasladados a la Ciudad de México.

Los detenidos llegaron a las 5:20 horas a bordo de una aeronave militar y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde el Ministerio Público Federal determinará su situación jurídica.

El saldo de la operación fue de siete presuntos agresores muertos y ocho detenidos. De estos últimos, cinco fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, entre ellos Pánfilo N, identificado como primo hermano de “El Chapo Isidro” y operador logístico de la organización.

Además, las fuerzas federales aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de distintos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero.

Por otra parte, cuatro elementos del Ejército Mexicano murieron cuando se dirigían a reforzar la seguridad en Guasave. La Sedena expresó sus condolencias a sus familiares y señaló que brindará acompañamiento y apoyo institucional.

La dependencia indicó que, hasta el momento, no se tiene reporte de personas ajenas a los hechos que hayan resultado afectadas durante la operación.