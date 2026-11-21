A unas semanas de que comiencen las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, queda un puente más y suspensión de clases para algunos alumnos del 23 al 27 de noviembre, según ha confirmado la Secretaría de Educación Pública (SEP). Conoce las fechas y escuelas sin actividades escolares por día.

Previamente, te dimos a conocer que para el mes actual se habían hecho oficiales las pausas en las jornadas educativas, mientras que se espera el periodo de descanso.}

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sin Fecha para Reanudar Clases Presenciales en Secundaria 13 en Torreón

¿Hay clases el lunes 23 de noviembre 2026?

Hasta el momento, a nivel nacional, se mantienen las clases para este lunes 23 de noviembre 2026, de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

Sin embargo, en el estado de Morelos se anunció la suspensión de clases para estudiantes de varias escuelas de educación básica debido a asambleas internas de la Sección 19 del SNTE para designar a los delegados del Congreso Seccional.

Estas pausas en las actividades académicas también se extenderán para algunos estudiantes hasta el 24 de noviembre 2026; por ello, te recomendamos consultar el estatus para los próximos días con docentes y directivos de tu escuela, si te encuentras en la entidad morelense.

¿Qué días no hay clases del 23 al 27 de noviembre 2026?

23 de noviembre: Algunas escuelas de Morelos.

24 de noviembre: Algunas escuelas de Morelos.

25 de noviembre: Clases en todo el país.

26 de noviembre: Clases en todo el país.

27 de noviembre: Suspensión de clases a nivel nacional.

Te recordamos que el próximo viernes 27 de noviembre 2026 se suspenden las clases para preescolar, primarias y secundarias de todo el país, debido a la realización de la última junta de Consejo Técnico Escolar del año.

Dicha fecha será el último día de asueto en el calendario hasta el 21 de diciembre 2026, cuando dan inicio las vacaciones navideñas.