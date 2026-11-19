Si no alcanzaste a inscribir a tu hijo a la Beca Rita Cetina, esto te interesa. Del 12 al 22 de noviembre se abrió un periodo para hacer el registro extemporáneo para alumnos de primaria y secundaria de manera presencial, y en N+ te decimos dónde están los centros de Atención Bienestar para completar el proceso y cómo ubicar el más cercano.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México pidió a los papás y tutores interesados, acudir a una sede auxiliar o un centro de atención de Becas Bienestar, donde personal los orientará para iniciar con la solicitud de inscripción.

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¿Qué necesito para inscribir a mi hijo a la Beca Rita Cetina en noviembre 2026?

Los padres de familias se deben presentar a los Centros de Atención de Becas Bienestar hasta el próximo 22 de noviembre de 2026 con la siguiente documentación para iniciar el trámite:

CURP certificada

Identificación oficial vigente (original y copia).

Copia de un comprobante de domicilio reciente.

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Respecto a la información del estudiante, es necesario presentar la CURP certificada, y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

¿Dónde están los centros de atención para Becas Bienestar 2026?

Las oficinas de Becas Bienestar están distribuidas en las 32 entidades del país, por lo que te decimos dónde están los Centros de Atención para Becas Bienestar y cómo ubicar el más cercano a tu domicilio.

Para poder localizar la sede que mejor te conviene para iniciar con el registro de tu hijo a la Beca Rita Cetina, debes seguir los siguientes pasos.

Entra al link https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/

Selecciona el estado donde vives.

Selecciona tu municipio, de acuerdo con el estado elegido.

Da clic en Buscar.

Navega en el mapa y da clic en los iconos de las oficinas para conocer su ubicación.

Por ejemplo, si seleccionas como entidad Ciudad de México, y como municipio Tlalpan, te arrojará que la oficina más cercana para realizar tu trámite se ubica en José María Morelos 27, en Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan. C.P. 14000.

De acuerdo con información ofrecida por el Directorio de Centros de Atención para Becas Bienestar en Ciudad de México hay ocho Centros de Atención Bienestar, ubicados en Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Benito Juárez.

¿Cuándo paga la Beca Rita Cetina Primaria y Cuánto Da la de Secundaria?

La Beca Rita Cetina entrega montos distintos según el nivel educativo de tu hijo, en el caso de los estudiantes de primaria, se da un pago único anual para la compra de uniformes y útiles escolares por 2,500 pesos.

Mientras que en el caso de los alumnos de Secundaria, se entrega un apoyo bimestral por 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de ese nivel que habiten en el mismo hogar.