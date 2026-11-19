Tres personas fueron detenidas por su presunta participación en la simulación de un asalto para apoderarse de 93 mil 833 pesos destinados al pago de la nómina de una empresa, hecho que inicialmente fue denunciado como un robo con violencia al salir de una sucursal bancaria, ocurrido el pasado viernes 13 de noviembre, al norponiente de Hermosillo.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Arturo 'N', Luis Fernando 'N' y Carolina 'N', quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, habrían participado en la planeación del autorrobo. La mujer denunciante presuntamente coordinó el engaño con su hijo y su sobrino.

Detenido por Simulación de Robo. Foto: FGE

Las primeras indagatorias permitieron detectar contradicciones en la declaración de la denunciante, además de que no se encontraron evidencias en video que confirmaran el supuesto asalto; además de que también se verificó que no existían reportes de robos con características similares en Hermosillo, mientras que la revisión de sus antecedentes penales aportó elementos a la investigación.

Los tres detenidos fueron imputados ante un juez por su probable responsabilidad en los delitos de falsedad ante la autoridad pública, asociación delictuosa y robo, por lo que se les impuso prisión preventiva justificada, aunque hasta el momento, las autoridades han recuperado solo 53 mil pesos y asegurado vehículos y droga.