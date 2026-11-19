Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, fue expulsada de Morena por las acusaciones de presuntamente simular su propio secuestro para justificar un faltante de 40 millones de pesos de recursos públicos. Con esta determinación, perdió también su afiliación al partido.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) resolvió además separarla de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, cargo que ocupaba desde 2022. La resolución se hizo pública el 18 de noviembre, tras cinco meses de procedimiento interno y a menos de un año de las elecciones de 2027, cuando se renovarán las presidencias municipales de la entidad.

En junio de 2026, Morena ya había suspendido provisionalmente los derechos partidistas de Nancy Nápoles y sus funciones al frente del Consejo Estatal. La medida se tomó mientras avanzaban las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por su presunta participación en la simulación de su propio secuestro.

¿Qué pasó con el supuesto secuestro de Nancy Nápoles?

El caso se remonta al 31 de mayo de 2026. Ese día, Nápoles Pacheco denunció que había sido privada de la libertad afuera de su domicilio, en Tenancingo. Según su declaración ante el Ministerio Público, dos hombres y una mujer la obligaron a subir a un automóvil. Durante el trayecto, sus presuntos captores le habrían dado un teléfono para comunicarse con sus familiares y exigirles 40 millones de pesos a cambio de liberarla.

La alcaldesa contó que la llevaron hacia la zona de San Pedro Zictepec, en Tenango del Valle. Un día después, dijo, logró escapar y fue localizada en el paraje El Capulín, en Tenancingo. El 1 de junio denunció lo ocurrido ante las autoridades.

Pero la investigación de la FGJEM siguió otra línea: la Fiscalía señaló que el supuesto secuestro habría sido organizado por la propia alcaldesa, su esposo y su cuñado, entre otras personas. Según la hipótesis de las autoridades, la exigencia de 40 millones de pesos buscaba justificar un faltante de recursos públicos en el Ayuntamiento. El 9 de julio, un juez la vinculó a proceso por el delito de simulación de secuestro. Nancy Nápoles enfrenta el proceso en libertad y no tiene una sentencia condenatoria firme.

¿Nancy Nápoles dejará la alcaldía de Tenancingo?

No necesariamente. La expulsión de Morena afecta su afiliación y su lugar dentro de la estructura del partido, pero no significa que pierda automáticamente la presidencia municipal.

Su permanencia al frente del Ayuntamiento hasta el 2027 depende de otros procedimientos y de las determinaciones de las autoridades competentes. Por ahora, la resolución de Morena cambia su situación política dentro del partido rumbo a las elecciones de 2027, pero no representa por sí misma su destitución como alcaldesa.