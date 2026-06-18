Así Fue el “Falso Secuestro” de la Alcaldesa de Tenancingo: Revelan Declaración de Nancy Nápoles

La Fiscalía del Estado de México brinda detalles del falso secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo

Presuntos implicados en falso secuestro de alcaldesa de Tenancingo. Foto: X @FiscaliaEdomexPresuntos implicados en falso secuestro de alcaldesa de Tenancingo. Foto: X @FiscaliaEdomex

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