Así Fue el “Falso Secuestro” de la Alcaldesa de Tenancingo: Revelan Declaración de Nancy Nápoles

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejercitó acción penal en contra de seis personas presuntamente vinculadas en el “falso secuestro” de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles.

De las seis personas, solo dos se encuentran prófugas de la justicia, detalló la dependencia mexiquense en un comunicado.

Además, compartió las declaraciones de Nápoles y de otros presuntos implicados en el caso, en las que revelan cómo fue la simulación del secuestro.

Datos clave

El 31 de mayo de 2026, dos hombres y una mujer se llevaron por la fuerza a la alcaldesa de Tenancingo cuando estaba afuera de su casa.

Los responsables pedían 40 millones de pesos por el rescate y querían que el dinero saliera de las arcas municipales.

Un día de después, la presidenta municipal supuestamente escapó por un descuido de los captores.

Pero según la investigación de la FGJEM, todo fue planeado por familiares y cercanos al entorno de la alcaldesa.

¿Quiénes son los presuntos implicados?

Según el comunicado de las autoridades, estas son las personas presuntamente implicadas en el caso:

Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo. Tendrá su audiencia de formulación a imputación el 9 de julio, por el hecho delictivo de simulación de secuestro. Karla Valeria “N”, detenida. Víctor Manuel “N”, detenido; hermano de Karla. Christian “N”, detenido; pareja sentimental de Karla. José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa; está prófugo de la justicia. Oscar “N”, cuñado de la alcaldesa; está prófugo de la justicia.

Según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro.

Mientras que, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Esta fue la declaración de Nancy Nápoles

La Fiscalía mexiquense reveló las declaraciones que hizo Nápoles; primero acudió a denunciar el presunto secuestro del que fue víctima.

La funcionara dijo que estaba a bordo de un vehículo estacionados afuera de su casa en Tenancingo, “cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad obligándome a abordar ese vehículo, pero me dio tiempo de entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo”.

Después, señaló que en algún momento “sus captores” le habrían entregado un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares, con la finalidad de que ella misma exigiera el dinero a cambio de su liberación e instruyera que no se llevaran a cabo acciones operativas para su localización

Pero testigos de los hechos solicitaron el auxilio de la policía municipal, cuyo director alertó de la situación a diversas corporaciones y fue éste mismo, quien más tarde, informó sobre la localización de la femenina.

Localización de la presidenta municipal

En sus declaraciones, la funcionaria también dijo que “aprovechó un descuido de sus captores, logró escapar y pidió ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo, quien, en compañía del director de seguridad pública, acudió por ella para trasladarla a su domicilio”.

Agregó que sus captores le refirieron que “los habían mandado a matarla, igual que a su mamá, a su hermana y a su sobrino, además de realizarle la exigencia de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”.

Investigación revela simulación de secuestro

La FGJEM realizó diversas investigaciones tras el suceso y logró establecer que el vehículo en el cual se había presuntamente llevado a cabo el secuestro era usado por Karla Valeria “N”, quien habría participado en los hechos junto con su hermano y su pareja sentimental.

Las grabaciones revelaron que uno de ellos incluso ayudaba a la presidenta municipal, y no se observaron actos de fuerza, sometimiento o resistencia.

Según las indagatorias, Karla y los otros sujetos fueron detenidos tras ser ubicados en Oaxaca.

Acto fue planeado desde febrero

La dependencia mexiquense añadió que al continuar con la investigación, se estableció que José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la presidenta municipal, respectivamente, comenzaron a planear el “falso secuestro” de la alcaldesa, en el que exigirían el pago de un supuesto rescate por la cantidad de 40 millones de pesos.

Uno de los participantes dijo en la entrevista que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

“De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración”, expuso la FGJEM.

SPB