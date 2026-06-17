Detienen a Edil de Tenancingo por Simular Secuestro; Buscaba Justificar Desvío de 40 Millones

La investigación apunta a que Nancy N junto con familiares y presuntos cómplices, habría planeado un falso secuestro

Cae Alcaldesa de Tenancingo por Simular Secuestro. Foto: Municipio de TenancingoCae Alcaldesa de Tenancingo por Simular Secuestro. Foto: Municipio de Tenancingo

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Autoridades detienen a cómplices en el falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo. Investigan el desvío de 40 millones de pesos. Conoce más.

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