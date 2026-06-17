Detienen a Edil de Tenancingo por Simular Secuestro; Buscaba Justificar Desvío de 40 Millones

La presidenta municipal de Tenancingo en Estado de México, Nancy N, fue señalada por autoridades mexiquenses como presunta participante en la planeación y ejecución de un falso secuestro ocurrido el pasado 31 de mayo, con el que supuestamente se buscaba justificar un faltante de recursos públicos estimado en 40 millones de pesos.

Las investigaciones descartan que la edil haya sido víctima de un secuestro real, como denunció inicialmente ante las autoridades. Por el contrario, las indagatorias apuntan a que el hecho habría sido organizado con la participación de familiares y personas cercanas a su entorno.

Así se planeó el supuesto secuestro

De acuerdo con la investigación, desde febrero de 2026, José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, comenzaron a diseñar un plan para simular la privación de la libertad de la funcionaria y posteriormente exigir un rescate de 40 millones de pesos.

Según testimonios recabados durante las indagatorias, la intención era que el dinero proviniera de las arcas municipales para justificar un presunto desfalco. La propia presidenta municipal habría participado en la planeación del esquema.

Para concretar el plan, Oscar “N” contactó a Cristian “N”, quien aceptó participar a cambio de una compensación económica. Posteriormente se integraron Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes desempeñaron un papel clave durante la ejecución de los hechos.

Registros telefónicos y otros elementos de prueba permitieron establecer comunicación constante entre los involucrados durante los meses previos al supuesto secuestro.

Cómo ocurrió la simulación

Las investigaciones señalan que el 31 de mayo Nancy N llegó a su domicilio cuando un vehículo conducido por Karla Valeria “N” se aproximó al lugar. En ese momento, Víctor Manuel “N” descendió de la unidad y aparentó obligarla a subir al automóvil para posteriormente trasladarla hacia la zona de San Pedro Zictepec.

Durante el trayecto, la propia alcaldesa habría indicado rutas para evitar cámaras de videovigilancia. Además, mantuvo comunicación con familiares y pidió expresamente que no se notificara a las autoridades.

Horas después, al percatarse de la movilización policial generada por el reporte de desaparición, la situación habría cambiado. De acuerdo con las declaraciones obtenidas, la funcionaria indicó a sus acompañantes que la dejaran en una zona de terracería para posteriormente presentarse como una víctima que había logrado escapar.

Detenciones y posibles sanciones

Como resultado de la investigación fueron detenidos Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, mientras que José Roberto “N” y Oscar “N” son considerados prófugos.

Por su parte, Nancy N enfrentará una audiencia de formulación de imputación por el delito de simulación de secuestro. Paralelamente, las autoridades iniciaron revisiones sobre el presunto faltante de 40 millones de pesos en la administración municipal, una línea de investigación que podría derivar en nuevos procedimientos relacionados con el manejo de recursos públicos.