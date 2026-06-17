¿Qué Servicios Podría Perder si No Registro mi Celular con CURP antes del 30 de Junio 2026?

Quedan menos de 15 días para que se cumpla el plazo de registro de líneas celulares con CURP, y si aún no cumples con esta disposición, te explicamos qué pasaría con algunas de tus apps

Personas observan celular. Qué Servicios podrías perder si no haces registro de Línea con CURP¡Recuerda! Tienes hasta el próximo 30 de junio 2026 para hacer el registro de tu línea con CURP. Foto: Cuartoscuro.

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