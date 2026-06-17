¿Qué Servicios Podría Perder si No Registro mi Celular con CURP antes del 30 de Junio 2026?

Quedan menos de 15 días para hacer el Registro de Celulares en México. Y si aún no completas este proceso, en N+ te recordamos qué servicios y funcionalidades de apps podrías perder en caso de no realizar el registro de tu línea antes del 30 de junio de 2026.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que el Gobierno de México no resguarda la información de los usuarios, sino que es la compañía telefónica de cada uno, quien recaba y protege los datos.

Así que si aún no cumples con este proceso, ya te explicamos paso a paso cómo puedes hacer el registro vía internet y presencial de tu número. Recuerda que hay un requisito fundamental para poder completar este proceso.

En caso de que no tengas claro si tu línea ya está vinculada a tu Clave Única de Registro a la Población (CURP), en una nota previa te explicamos cómo puedes consultarlo en línea fácil y rápido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Registro de Líneas Telefónicas Genera Riesgos a Datos Personales Según Expertos

¿Qué servicios perderías si no registras tu celular antes del 30 de junio 2026?

Como te adelantamos, en caso de no completar el registro tu línea será cancelada. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que esto significa que "ya no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número".

El servicio de tu línea se suspenderá a partir del 1 de julio, aunque podrás recuperarlo una vez que completes la vinculación a tu CURP.

Servicios como la app de tu banco podría sufrir afectaciones. Así lo explicó la Asociación de Bancos de México (ABM), que detalló que habría problemas para ingresar a tu aplicación toda vez que tu número es tu llave de acceso.

Es decir que te sirve para hacer consulta de saldos, transferencias, pagar servicios y revisar tus movimientos de cuentas.

Otra de las apps que se podrían ver afectadas es WhatsApp, que depende totalmente de tu número para iniciar sesión, hacer verificación en dos pasos y cambiar de dispositivo. Si bien la aplicación de mensajería no ha emitido comunicación oficial al respecto podría correr riesgo por los motivos antes expuestos.

Mismo caso que las apps de compras o correo electrónico que requieren verificación en dos pasos para iniciar sesión. Toda vez que te envían un mensaje a tu número celular para comprobar la autenticidad de tu usuario.

¿Cómo sé si mi línea ya quedó registrada?

Ahora que sabes los riesgos que conlleva no completar el registro de tu línea antes del próximo 30 de junio de 2026, vale la pena conocer cómo saber si tu línea ya está verificada.

El Gobierno de México advirtió que una vez que completes este proceso, tu compañía telefónica te enviará un folio de confirmación.

Y no, las compañías no realizan llanadas de confirmación para saber si estás inscrito. Así que es tu responsabilidad realizar y verificar si el proceso está completo.

SARR