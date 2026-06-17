¿Qué Servicios Podría Perder si No Registro mi Celular con CURP antes del 30 de Junio 2026?
Quedan menos de 15 días para que se cumpla el plazo de registro de líneas celulares con CURP, y si aún no cumples con esta disposición, te explicamos qué pasaría con algunas de tus apps
¡Recuerda! Tienes hasta el próximo 30 de junio 2026 para hacer el registro de tu línea con CURP. Foto: Cuartoscuro.
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PorRedacción N+
Quedan menos de 15 días para hacer el Registro de Celulares en México. Y si aún no completas este proceso, en N+ te recordamos qué servicios y funcionalidades de apps podrías perder en caso de no realizar el registro de tu línea antes del 30 de junio de 2026.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que el Gobierno de México no resguarda la información de los usuarios, sino que es la compañía telefónica de cada uno, quien recaba y protege los datos.
¿Qué servicios perderías si no registras tu celular antes del 30 de junio 2026?
Como te adelantamos, en caso de no completar el registro tu línea será cancelada. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que esto significa que "ya no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número".
El servicio de tu línea se suspenderá a partir del 1 de julio, aunque podrás recuperarlo una vez que completes la vinculación a tu CURP.
Es decir que te sirve para hacer consulta de saldos, transferencias, pagar servicios y revisar tus movimientos de cuentas.
Otra de las apps que se podrían ver afectadas es WhatsApp, que depende totalmente de tu número para iniciar sesión, hacer verificación en dos pasos y cambiar de dispositivo. Si bien la aplicación de mensajería no ha emitido comunicación oficial al respecto podría correr riesgo por los motivos antes expuestos.
Mismo caso que las apps de compras o correo electrónico que requieren verificación en dos pasos para iniciar sesión. Toda vez que te envían un mensaje a tu número celular para comprobar la autenticidad de tu usuario.