¿Cuál Es el Método Más Rápido para Registrar mi Línea Celular y Evitar Bloqueo?

Si estás decidido a registrar tu línea de teléfono celular, en N+ te decimos cuál es el método más rápido y efectivo para hacerlo en la modalidad remota, que solo te tomará menos de 5 minutos desde tu dispositivo.

Esto sucede luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció como fecha límite definitiva el 30 de junio de 2026.

¿Qué pasa si no se completa el registro?

De no completarse dicho trámite obligatorio, la línea será suspendida a partir del 1 de julio de 2026, con lo que se estará imposibilitado para llamar o recibir llamadas, mensajes de texto y usar datos móviles.

Paso a paso, registro digital rápido:

INE o pasaporte que incluya tu CURP

Usar datos móviles, de preferencia, y desconéctate del Wi-Fi, para emplear la red de tu celular.

Las operadoras no consumirán tus datos durante este proceso.

Entra al portal oficial, de la Plataforma de la CRT o directamente a la app/portal de tu compañía.

Ingresa tu número celular a 10 dígitos. Recibirás un código de verificación por SMS para confirmar que tienes la línea en tu poder.

Una foto clara del frente y reverso de tu credencial.

La plataforma te pedirá una selfie dinámica.

Mira fijamente a la cámara de tu celular dentro del círculo de la pantalla.

Realiza los movimientos indicados sin usar gorras ni lentes y confirma tus datos: Verifica que tu nombre y CURP se hayan leído correctamente y finaliza el trámite.

Tu línea quedará vinculada con éxito.

Hay limitaciones importantes a considerar.

El sistema en línea solo permitirá intentar la validación digital un máximo de tres ocasiones.

Bloqueo digital, si hay fallas de la cámara o problemas de legibilidad del documento agotas los tres intentos.

El sistema bloqueará tu registro digital. En este escenario, estarás obligado a acudir de forma presencial a un Centro de Atención a Clientes de tu proveedor con tu documentación física para que el personal capture tus datos biométricos de manera presencial.

HVI