¿Cuál Es el Método Más Rápido para Registrar mi Línea Celular y Evitar Bloqueo?

Conoce paso a paso el proceso más rápido para realizar el trámite de forma remota y desde el celular

¿Cuál Es el Método Más Rápido para Registrar mi Línea Celular y No Perder Servicio?Un hombre utiliza un teléfono celular en la CDMX. Foto: Reuters

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Esto sucede luego que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció como fecha límite definitiva el 30 de junio de 2026

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¿Cuál Es el Método Más Rápido para Registro de Línea Celular? Así Evitas Perder el Servicio en Junio 2026