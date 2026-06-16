Detienen a Hombre como Presunto Agresor por el Delito de Tentativa de Homicidio en Veracruz

Se informó por parte de las autoridades acerca de la detención de Javier “N” por presuntamente causar lesiones de arma blanca a una persona en Paso del Macho, Veracruz.

Detenido ingresando a las oficinas de la fiscalía en la zona centro de VeracruzFoto: N+

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Autoridades capturan a presunto agresor en Veracruz por ataque con arma blanca. La víctima, Geovanni 'N', se recupera tras cirugía. Más información aquí.

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