Detienen a Hombre como Presunto Agresor por el Delito de Tentativa de Homicidio en Veracruz

Autoridades ministeriales detuvieron a Javier “N”, señalado como presunto responsable de lesionar con un arma blanca a Geovanni “N”durante un hecho ocurrido en el mes de abril de 2026 en la colonia Santa Isabel, de Paso del Macho.

De acuerdo con la información, la agresión se registró tras una discusión entre ambos hombres, presuntamente relacionada con problemas sentimentales. Durante el altercado, Javier “N” habría atacado con un cuchillo, provocándole una herida en el abdomen.

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Tras la agresión, Geovanni fue trasladado por sus familiares al Hospital general Córdoba - Yanga, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que permitió salvarle la vida.

Durante las investigaciones, identificó al ahora detenido como el presunto responsable de la agresión. Con base en las pruebas recabadas, las autoridades procedieron a su captura para que enfrente el proceso legal correspondiente por estos hechos.

Dictan sentencia a policía auxiliar por muerte de adolescente en Veracruz

El 19 de febrero del 2024, terminó la corta vida de Adán Javier Pérez Aparicio que contaba con solo 13 años con 11 meses de edad.

Un disparo de una arma de un policía auxiliar acabó con su vida dentro de un terreno particular de la colona aluminio de la zona poniente de la cuidad de Veracruz. Por este caso hay dos guardias de seguridad privada presos.

“Después de dos años, cuatro meses de proceso legal, este día fue la sentencia para uno los implicados, se le dictaminaron 15 años de prisión".

Para el señor Adán Pérez, padre del menor fallecido, la pena que le impusieron al presunto culpable de la muerte de su hijo la considera mínima.

“Yo le preguntaría a la juez o fiscal como se llame si ella no es su hijo 15 años si se porta bien sale antes. fueron menos de un año por la vida del chamaco cumpliría 14 años. esta muy raquítica la justicia”.

Para los integrantes de la familia, la ausencia de su hijo será un vacÍo que durará toda la vida.