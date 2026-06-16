Vinculan a Proceso a Tres Hombres Detenidos con Armas y Ponchallantas en Matamoros

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas obtuvo vinculación a proceso para tres personas, por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso reservado de la Fuerza Armada Permanente.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en Tamaulipas aportó datos de prueba contundentes, por lo que el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso para Juan "N", César "N" y Enrique "N", al tiempo que fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Ejército Mexicano Detuvo a Tres Sujetos en Ejido Guadalupe

Los ahora imputados fueron detenidos el 10 de junio pasado en posesión de un vehículo, tres armas, cuatro cargadores abastecidos y 102 cartuchos de diferentes calibres, tres chalecos balísticos y 111 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Su detención fue efectuada por elementos del Ejército mexicano en las inmediaciones del ejido Guadalupe, en la ciudad de Matamoros, cuando Juan Andrés "N", César "N" y Enrique "N" intentaron emprender la huida al notar la presencia de los elementos castrenses.