Vinculan a Proceso a Tres Hombres Detenidos con Armas y Ponchallantas en Matamoros

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de tres personas detenidas en Matamoros por presuntos delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Vinculan a Proceso a Tres Hombres en MatamorosFoto: FGR

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Tres hombres vinculados a proceso en Matamoros por portar armas de uso exclusivo militar. La FGR avanza en la investigación. Descubre más sobre este caso.

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