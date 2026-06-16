Accidente Múltiple en la Carretera Federal 85 Deja Un Muerto y 10 Lesionados en Tamaulipas

Una persona perdió la vida y otras 10 resultaron lesionadas tras un accidente múltiple registrado en la Carretera Federal 85.

Accidente múltiple en la Carretera Federal 85Foto: SSP Tamaulipas

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Accidente en Tamaulipas deja un muerto y 10 lesionados. Cuatro vehículos involucrados en la Carretera Federal 85. Descubre cómo ocurrió y las medidas tomadas.

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