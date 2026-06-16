Accidente Múltiple en la Carretera Federal 85 Deja Un Muerto y 10 Lesionados en Tamaulipas

Un accidente múltiple registrado la tarde del lunes 15 de junio de 2026 sobre la Carretera Federal 85 dejó como saldo una persona sin vida y al menos 10 más lesionadas, además de afectar parcialmente la circulación vehicular en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal adscritos a la Estación Segura Magueyes detectaron el percance durante sus recorridos de seguridad y vigilancia, a la altura del kilómetro 93 de dicha vía federal.

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Autoridades atienden reporte de accidente vehicular en carretera Victoria-Monterrey kilómetro 94 a la altura del Ejido Mariano Escobedo en Hidalgo.



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La vialidad se encuentra obstruida sentido sur a norte. Se… pic.twitter.com/iqYQ3KCCVR — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 16, 2026

Un Muerto y Diez Lesionados por Accidente Vehicular en Tamaulipas

En el hecho se vieron involucrados cuatro vehículos: un automóvil Jetta, dos unidades Vento y una camioneta Nissan, los cuales quedaron obstruyendo por completo el carril de circulación de sur a norte.

En el sitio se confirmó el fallecimiento de una persona, mientras que otras 10 resultaron lesionadas, por lo que fue necesaria la intervención de corporaciones de auxilio para brindar atención prehospitalaria y trasladar a los heridos para su valoración médica.

Debido a la magnitud del accidente, se solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional para coordinar las labores de abanderamiento y control del tráfico, mientras personal de emergencia y autoridades competentes realizaban las diligencias correspondientes.

La circulación permaneció parcialmente suspendida durante varias horas, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.