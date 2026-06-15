Tamaulipas Registra 150 Casos Activos de Gusano Barrenador; Ocupa el Quinto Lugar Nacional

Con un total de 150 casos activos de gusano barrenador en el estado, Tamaulipas se posiciona en el quinto lugar a nivel nacional con mayor número de casos. La entidad acumula 827 casos de gusano barrenador del ganado, siendo Ocampo, El Mante y Tula los municipios con mayor incidencia desde la detección de la plaga en la entidad.



De acuerdo con los registros sanitarios, Ocampo encabeza la estadística con 100 casos acumulados, seguido por El Mante con 75 y Tula con 65. Ciudad Victoria aparece en el décimo lugar estatal con 39 casos acumulados.

Aldama Mantiene Más Casos Activos en Tamaulipas



Además del registro histórico, las autoridades mantienen vigilancia sobre 150 casos activos que permanecen en seguimiento en diferentes municipios de Tamaulipas.



Los municipios con más casos activos son Aldama con 19, Soto la Marina con 16 e Hidalgo con 13. También destacan Ocampo con 12 y González con 10, mientras que Ciudad Victoria reporta actualmente cuatro casos activos.

¡Hay cosas que todos debemos saber! 🐶



🚨 Una herida con mal olor, secreciones o con movimiento interno en tu mascota NO es normal. Podría tratarse del #GusanoBarrenadorDelGanado.#GBG #AgriculturaMx #SenasicaActua

Abro 🧵 pic.twitter.com/OgimJZq7rp — Senasica (@SENASICA) June 13, 2026



