Tamaulipas Registra 150 Casos Activos de Gusano Barrenador; Ocupa el Quinto Lugar Nacional

Tamaulipas se mantiene entre los estados con mayor presencia de gusano barrenador del ganado en México.

Tamaulipas Registra 150 Casos Activos de Gusano BarrenadorFoto: N+

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Tamaulipas en el quinto lugar nacional con 150 casos activos de gusano barrenador. Ocampo y El Mante son los más afectados.

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