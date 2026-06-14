Tamaulipas en Alerta por Lluvias Intensas Ante Ingreso de Zona de Baja Presión

Autoridades de Protección Civil reforzaron las acciones preventivas en Tamaulipas ante el ingreso de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, la cual provocará lluvias intensas en diversas regiones del estado durante las próximas horas de este domingo y madrugada del lunes 14 de junio de 2026.

¿Qué zonas de Tamaulipas podrían verse más afectadas?

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Tamaulipas se encuentra entre las entidades con mayor probabilidad de registrar precipitaciones puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el sistema ingresará por territorio tamaulipeco y posteriormente se desplazará hacia el noreste del país. Ante este escenario, se mantiene una estrecha coordinación con autoridades estatales y municipales para fortalecer los protocolos de prevención y respuesta.

Entre las acciones implementadas destacan recorridos de supervisión para identificar puntos de riesgo, vigilancia permanente de ríos, arroyos, lagunas y presas, así como la verificación de refugios temporales que podrían habilitarse en caso de ser necesario.

Las autoridades también intensificaron la comunicación de riesgo con la población, especialmente en comunidades cercanas a cuerpos de agua y zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia y tener identificadas rutas de evacuación y refugios temporales.

Asimismo, se recomendó resguardar documentos importantes en bolsas impermeables y atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades de emergencia.

Las condiciones meteorológicas continuarán siendo monitoreadas de manera permanente debido a la evolución que pudiera presentar este sistema en el Golfo de México.