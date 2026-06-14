Tamaulipas en Alerta por Lluvias Intensas Ante Ingreso de Zona de Baja Presión

Tamaulipas se mantiene bajo vigilancia por el ingreso de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Golfo de México.

Lluvias en TamaulipasFoto: N+

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Tamaulipas bajo vigilancia por lluvias intensas. Autoridades refuerzan acciones preventivas ante posible ciclón. Conoce las zonas más afectadas y cómo protegerte.

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