Localizan Presuntos Explosivos en una Hielera Abandonada en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal localizaron presuntos explosivos dentro de una hielera abandonada en un Fraccionamiento de Reynosa.

Localizan Presuntos Explosivos en una HieleraFoto: SSP Tamaulipas

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Presuntos explosivos hallados en una hielera en Reynosa activan protocolos de seguridad. Guardia Nacional y Defensa Nacional en acción.

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