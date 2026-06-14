Localizan Presuntos Explosivos en una Hielera Abandonada en Reynosa

Atendiendo un reporte sobre la presencia de objetos sospechosos en un predio del Fraccionamiento San Valentín, personal de la Guardia Estatal acudió al sitio señalado y localizó presuntos explosivos.

Los artefactos fueron encontrados dentro de una hielera de unicel

Los artefactos se encontraban al interior de una hielera de unicel y de acuerdo a sus características, indicaban haber sido elaborados de manera improvisada.

Acorde con los protocolos establecidos, el personal de la Guardia Estatal aseguró el área y notificó el hallazgo al C5.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) acudieron para recolectar los artefactos y procedieron a la puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).