Cierran Puerto de Matamoros a Embarcaciones Menores por Condiciones Meteorológicas

La Secretaría de Marina informó sobre el cierre del puerto de Matamoros ante las condiciones meteorológicas que se pronostican para las próximas horas.

Cierre Puerto MatamorosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El puerto de Matamoros cierra para embarcaciones menores por condiciones meteorológicas adversas. Infórmate y sigue las indicaciones oficiales para tu seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+