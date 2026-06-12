Cierran Puerto de Matamoros a Embarcaciones Menores por Condiciones Meteorológicas

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, con base en los reportes emitidos por la Secretaría de Marina, se determinó el cierre del puerto de Matamoros para embarcaciones menores debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Golfo de México.

La medida preventiva también aplica para los puertos de Veracruz y Alvarado, en el estado de Veracruz, como parte de las acciones para reducir riesgos ante el incremento del oleaje y otros fenómenos asociados a la inestabilidad atmosférica en la región.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población y a los sectores involucrados a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil y Capitanía de Puerto.

Cierre de Puerto de Matamoros Solo es para Embarcaciones Menores

La CNPC pidió implementar precauciones en las actividades relacionadas con la navegación, operaciones portuarias, turismo, deportes acuáticos, pesca, labores ribereñas y visitas a zonas de playa, especialmente mientras continúen las condiciones adversas en el litoral del golfo de México.

Las autoridades reiteraron que el cierre aplica únicamente para embarcaciones menores, por lo que solicitaron a pescadores y prestadores de servicios turísticos evitar hacerse a la mar hasta que las condiciones permitan reanudar las actividades con seguridad.

Asimismo, recomendaron mantenerse atentos a la evolución de los sistemas meteorológicos y a los avisos que emitan las instancias correspondientes en las próximas horas.