FIFA Da la Razón a Rodrigo Huescas en Caso contra Cruz Azul; ¿Cuánto Dinero Deben Pagarle?

Cuando Rodrigo Huescas emigró al futbol europeo, siendo comprado por el FC Copenhague, en 2024, Cruz Azul exigió a la FIFA una cantidad de dinero mayor a la que el club danés pagó por el lateral mexicano. Copenhague pagó la cláusula de rescisión de 2 millones de dólares, sin embargo la directiva celeste consideró insuficiente esa suma y presentó una demanda ante la FIFA exigiendo 5 millones de dólares adicionales.

Casi un año después, la FIFA dio su resolución y otorgó la razón a Rodrigo Huescas respecto a su caso contra Cruz Azul. El órgano rector del futbol falló a favor del jugador e incluso dictaminó que 'La Máquina' debe pagarle 300 mil dólares como remuneración.

Ante esto, TUDN ha reportado que Cruz Azul busca apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

¿Qué pasaría si Cruz Azul no le paga a Rodrigo Huescas?

Cruz Azul cuenta con un plazo de 45 días tras la notificación de la FIFA para realizar el pago completo de los 300 mil dólares a Rodrigo Huescas. En caso de que la instutución no realice el pago en el plazo establecido, se impondrá un castigo al club para fichar nuevos jugadores nacionales e internacionales por un máximo de hasta tres ventanas de transferencia.

De persistir el incumplimiento de los tres periodos sancionados, el caso se turnará al Comité Disciplinario de la FIFA.

DB