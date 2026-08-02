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FIFA Da la Razón a Rodrigo Huescas en Caso contra Cruz Azul; ¿Cuánto Dinero Deben Pagarle?

La salida de Rodrigo Huescas al futbol europeo, con el equipo de Copenhague, causó que Cruz Azul acudiera a la FIFA

Rodrigo Huescas con el uniforme de Cruz AzulFoto: Getty Images

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