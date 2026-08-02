Salud

Mexicano Es Repatriado desde Chicago por Cáncer de Columna; Lo Atenderán en Puebla

El Gobierno de Puebla brindó el apoyó para trasladar vía terrestre a un poblano desde Illinois, Estados Unidos, hasta su lugar de origen en Tecamachalco.

Paciente repatriado desde Estados Unidos hasta Puebla.Paciente repatriado desde Estados Unidos. Foto: Secretaría de Salud Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Desde Chicago a Puebla: un mexicano con cáncer de columna es repatriado para recibir atención médica. El Gobierno de Puebla y el Consulado de México hicieron posible su regreso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+