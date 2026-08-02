Mexicano Es Repatriado desde Chicago por Cáncer de Columna; Lo Atenderán en Puebla

Un mexicano fue repatriado desde al estado de Illinois, Estados Unidos hasta su lugar de origen en Tecamachalco, Puebla; Esto luego de una complicación médica.

El paciente de 47 años de edad fue trasladado vía terrestre gracias al apoyo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) como parte de los esfuerzos del Gobierno Estatal.

De acuerdo a los especialistas, el masculino presenta diagnóstico de neoplasia maligna de columna vertebral y paraplejia incompleta. Derivado a su estado de salud, continuará con la atención médica correspondiente en el estado de Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Localizan con Vida a Migrante Poblano Detenido por ICE en Estados Unidos

Paciente en Estados Unidos, continuará su tratamiento en Puebla

El paciente carecía de los recursos económicos para cubrir su regreso al país por lo que recibió apoyo para emitir un documento de viaje y proceder con su traslado gracias al apoyo del Consulado General de México en Chicago, quien gestionó la repatriación del connacional.

E hombre tomó un vuelo comercial con destino a la Ciudad de México la madrugada de este sábado 1 de agosto, y posteriormente, una ambulancia del Sistema de Urgencias Médicas AvanzadasSistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizó su traslado hasta su domicilio en Tecamachalco.

El masculino llegó sin complicaciones al nosocomio poblano, en donde es atendido por el personal médico a la espera de su recuperación.

Jornada Estatal de Salud en San Sebastián Aparicio, Puebla

La Jornada Estatal de Salud con atención gratuita llega este 3 de agosto a la Explanada de la presidencia auxiliar de San Sebastián Aparicio a partir de las 8:00 hrs, estos solo los servicios que se brindarán.

Medicina General

Ultrasonido

Colposcopia

Papanicolaou

Laboratorio Clínico

Salud Dental

Electrocardiograma

Densitometría Ósea

Mastografía

Farmacia

Consultas Psicológicas

Pediculosis

Ambulancia de traslado

Es importante llevar tu curp para poder brindarte uno de estos servicios; cabe destacar que también habrá entrega de Cartillas Nacionales de Salud, vacunaciones, detección de VIH, Sifilis y Hepatitis C, entre otras.

Con información de N+

MCS