¿Se Cancela Concierto de Harry Styles Hoy 1 de Agosto Por Tormenta en la CDMX?

La tarde de este sábado 1 de agosto, una fuerte tormenta sorprendió a la Ciudad de México y generó dudas entre los miles de asistentes que tienen previsto acudir al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, programado para las 21:00 horas.

Las condiciones meteorológicas provocaron incertidumbre en redes sociales, donde usuarios comenzaron a preguntar si el espectáculo del cantante británico sería cancelado o sufriría algún cambio de horario debido a la lluvia.

Hasta el momento, el concierto de Harry Styles no ha sido cancelado ni reprogramado. Tampoco se ha informado sobre un cambio en el horario de inicio, por lo que el evento sigue previsto para las 21:00 horas. Los organizadores y el artista no han emitido un comunicado al respecto, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

Alerta Amarilla por lluvias en las 16 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este sábado.