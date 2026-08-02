¿Se Cancela Concierto de Harry Styles Hoy 1 de Agosto Por Tormenta en la CDMX?
Harry Styles se presenta este sábado como parte de su gira Together, Together World Tour 2026
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Harry Styles se presenta este sábado como parte de su gira Together, Together World Tour 2026
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La tarde de este sábado 1 de agosto, una fuerte tormenta sorprendió a la Ciudad de México y generó dudas entre los miles de asistentes que tienen previsto acudir al concierto de Harry Styles en el Estadio GNP Seguros, programado para las 21:00 horas.
Las condiciones meteorológicas provocaron incertidumbre en redes sociales, donde usuarios comenzaron a preguntar si el espectáculo del cantante británico sería cancelado o sufriría algún cambio de horario debido a la lluvia.
Hasta el momento, el concierto de Harry Styles no ha sido cancelado ni reprogramado. Tampoco se ha informado sobre un cambio en el horario de inicio, por lo que el evento sigue previsto para las 21:00 horas. Los organizadores y el artista no han emitido un comunicado al respecto, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las 16 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este sábado.
De acuerdo con la dependencia capitalina, el periodo de afectación está previsto entre las 18:30 y las 21:00 horas, por lo que coincide con el ingreso de los asistentes al recinto y el inicio del concierto.
Harry Styles se presenta este sábado como parte de su gira Together, Together World Tour 2026, con una serie de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros. Mientras no exista un anuncio oficial, el evento se mantiene sin cambios, aunque se recomienda a los asistentes tomar precauciones por las condiciones del clima.