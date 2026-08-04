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Monzón Mexicano Provocará Fuertes Lluvias en Estos Estados Mañana 5 de Agosto | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones podrían generar deslaves, inundaciones, crecida de ríos y caída de granizo en diversas regiones del país

Monzón Mexicano golpeará al país. Foto: CuartoscuroMonzón Mexicano golpeará al país. Foto: Cuartoscuro

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