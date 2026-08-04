Monzón Mexicano Provocará Fuertes Lluvias en Estos Estados Mañana 5 de Agosto | Lista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 5 de agosto se esperan fuertes lluvias en al menos 20 estados del país debido a la presencia del monzón mexicano y otros sistemas meteorológicos. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Además, el organismo advirtió que las lluvias podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó mantenerse atento a los avisos de las autoridades.

De acuerdo con el pronóstico, el monzón mexicano, en combinación con divergencia en altura, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. También se prevén lluvias fuertes en Sonora y chubascos en Baja California Sur.

El SMN explicó que circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión y la onda tropical número 24, favorecerán lluvias y chubascos en entidades del noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones y seguir las actualizaciones del pronóstico del tiempo.