Pronóstico del tiempo

Monzón Mexicano y Onda Tropical 24 Azotarán el País: Estados con Lluvias Muy Fuertes por 5 Días

Conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo esta semana en México, ante presencia de diversos fenómenos meteorológicos

Tormenta eléctrica en Cuernavaca, Morelos, el 21 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoTormenta eléctrica en Cuernavaca, Morelos, el 21 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Lluvias muy fuertes azotarán México por 5 días debido al monzón mexicano y la onda tropical 24. Conoce los estados más afectados y sigue las recomendaciones para mantenerte seguro.

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