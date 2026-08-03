Monzón Mexicano y Onda Tropical 24 Azotarán el País: Estados con Lluvias Muy Fuertes por 5 Días

Esta semana, varios estados serán afectados por lluvias de muy fuertes a intensas debido a la presencia de fenómenos meteorológicos como el monzón mexicano y la nueva onda tropical número 24, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante ello, aquí te damos a conocer qué entidades serán las más afectadas por tormentas del lunes 3 al viernes 7 de agosto de 2026, y te compartimos los consejos de expertos para que tomes precauciones y cuides tu salud en esta temporada de lluvias.

El monzón mexicano

El monzón mexicano se estableció desde el 13 de julio de 2026 sobre el noroeste de México, y desde entonces ha ocasionado lluvias de distinta intensidad en esa zona del país.

Este fenómeno meteorológico se instaura en el verano sobre entidades como Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua.

La palabra monzón viene del árabe mausim, que significa estación.

Datos de la Conagua establecen que en el mundo existen cuatro regiones donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el suroeste de Estados Unidos de América (EUA) y el noroeste de México .

Este fenómeno provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura: en el noroeste mitiga la sequía, pero en el noreste del país la produce al absorber la humedad del golfo de México.

Las lluvias generadas por el monzón suelen ser torrenciales y de corta duración.

En su pronóstico extendido de esta semana, el SMN advirtió que este fenómeno generará los siguientes días lluvias fuertes, muy fuertes e incluso intensas en al menos siete entidades.

Llega nueva onda tropical 24

Pero además, advirtió que a partir de este lunes la nueva onda tropical número 24 se desplazará sobre la Península de Yucatán, generando precipitaciones en la región.

De acuerdo con información de la Conagua, una onda tropical es un canal de baja presión y ondulación de la corriente de los vientos alisios del Este, que se desplaza hacia el Oeste, y que produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

Estados afectados por lluvias de muy fuertes a intensas

Aquí te compartimos la lista de estados con lluvias de fuertes a intensas los siguientes días:

Lunes 3 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste).

Martes 4 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (norte), Chihuahua (sur y suroeste), Oaxaca (este) y Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro, sur y oeste), Michoacán (centro y oeste) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte), Zacatecas (norte), Durango (sureste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (centro y sur) y San Luis Potosí (noroeste).

Miércoles 5 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y sureste), Sinaloa (norte), Durango (noroeste y centro), Chihuahua (suroeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (suroeste), Oaxaca (sur y este),) y Yucatán (oeste y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (sur), Colima y Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur).

Jueves 6 de agosto:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (oeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Puebla (norte), Tabasco (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte).

El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB