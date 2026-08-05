Siete Municipios de Chiapas Están Cerca al Volcán de Fuego de Guatemala

Debido a una nueva erupción del volcán Fuego de Guatemala que ha ocasionado la evacuación de al menos mil 400 personas, en las últimas horas, entre los internautas hay dudas sobre si están en alerta las comunidades en Chiapas; en N+ te decimos cuáles son los municipios mexicanos más cercanos al coloso guatemalteco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO | Momento Exacto de la Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Ante la posibilidad de que la ceniza volcánica caiga en territorio mexicano, existen siete municipios chiapanecos, los cuales son los siguientes:

Suchiate

Unión Juárez

Cacahoatán

Tuxtla Chico

Metapa de Domínguez

Frontera Hidalgo

Tapachula

¿Dónde se ubica el Volcán de Fuego?

El volcán, situado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca, "está en su fase explosiva, más crítica, con flujos piroclásticos que alcanzan un recorrido de hasta siete kilómetros", dijo el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Edwin Rojas.

El volcán de Fuego de Guatemala comenzó desde el domingo con una constante actividad explosiva que se ha ido en incremento con magma, columnas de gas y la caída de cenizas, estas últimas con una dispersión a distancias de hasta 130 kilómetros en dirección al sur y suroeste del cono volcánico, según los últimos reportes.

Además, las autoridades advierten que el riesgo en la zona volcánica podría complicarse en las próximas horas debido al ingreso de dos nuevas ondas del este que provocarán lluvias en la cadena volcánica, lo que podría desencadenar violentos lahares o correntadas de lodo y rocas incandescentes a través de barrancas.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, detalló que la emergencia impacta de forma directa a 18 comunidades de las provincias de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla.

En esas zonas cercanas al volcán, se elevaron los niveles de alerta de naranja a roja para evacuar las familias en riesgo hacia los cinco refugios habilitados por las municipalidades.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018, con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

¿Hay riesgo de caída de ceniza en México por efectos del volcán de fuego?

El riesgo de caída de ceniza en Chiapas es por ahora bajo, por los vientos y lluvias; sin embargo, hay monitoreo ante cualquier cambio meteorológico.

Aunque el peligro actual para México es mínimo, la exposición a la ceniza volcánica conlleva riesgos importantes para la salud y el entorno que justifican el monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED):

Problemas respiratorios: Irritación aguda en nariz y garganta, tos y dificultad para respirar, afectando gravemente a personas asmáticas.

Afectaciones oculares: Conjuntivitis, sensación de cuerpo extraño y raspaduras en la córnea.

Contaminación de recursos: Obstrucción de drenajes urbanos y contaminación de depósitos abiertos de agua potable.

Daños estructurales: Posible colapso de techos ligeros si la ceniza se acumula y se humedece por las lluvias concurrentes en la región.

HVI