Salud

Siete Municipios de Chiapas Están Cerca al Volcán de Fuego de Guatemala

El riesgo de caída de ceniza en Chiapas es, por ahora, bajo debido a los vientos y lluvias

Siete Municipios de Chiapas Están Cerca al Volcán de Fuego: ¿Qué Hacer ante la Caída de Ceniza?Volcán de Fuego mantiene descenso de corrientes piroclásticas. Foto: Conred

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Ante la posibilidad de que la ceniza volcánica caiga en territorio mexicano existen siete municipios chiapanecos: Suchiate, Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico,Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tapachula

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