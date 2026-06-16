Mujer Intenta Impedir que Conductor Escape de Accidente Vial y Termina Arrollada en Puebla

Una mujer resultó lesionada luego de ser arrollada de manera intencional por el conductor de una camioneta tipo pick up en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El acto de violencia se registró la noche de este lunes 15 de junio en la avenida Enrique Mont Solórzano y la calzada Adolfo López Mateos, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la camioneta impactó el automóvil de la afectada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Arrolla a Mujer para No Pagar Daños por Accidente en Tehuacán, Puebla

Camioneta pasa por encima de mujer que trató de retener a conductor en Tehuacán

Tras el choque, la mujer intentó exigir la reparación de los daños; sin embargo, fue embestida por el conductor de la unidad, quien la empujó con la camioneta varios metros y posteriormente la atropelló mientras intentaba huir.

La camioneta pasó por encima de sus piernas de la víctima antes de escapar del lugar.

Personal de emergencia brindó atención prehospitalaria a la víctima en el lugar de los hechos, sin embargo, la persona afectada decidió no ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Buscan a sujeto responsable de arrollar a mujer en calles de Tehuacán, Puebla

A través de un comunicado, el ayuntamiento de Tehuacán informó que elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementaron un operativo de búsqueda y localización del responsable.

Asimismo, las autoridades indicaron que la persona afectada decidió no ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

La unidad involucrada es una camioneta pick up color azul con placas PBN-1907, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo de la sociedad para aportar información que permita su localización.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR