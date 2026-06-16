Mujer Intenta Impedir que Conductor Escape de Accidente Vial y Termina Arrollada en Puebla

La víctima fue empujada por el vehículo varios metros y atropellada de forma intencional en Tehuacán en Puebla.

Las autoridades buscan al responsable del incidente.Foto: Actualiza Tehuacán

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Violencia vial en Puebla: Mujer es atropellada por conductor que huye tras choque. La camioneta azul sigue desaparecida. ¿Qué medidas se están tomando?

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