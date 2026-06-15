Un Muerto por Fuertes Accidentes en Autopista México-Puebla Hoy: ¿Qué Pasó en Dirección a CDMX?

La mañana de hoy, 15 de junio de 2026, se registraron fuertes accidentes en la Autopista México-Puebla, uno de ellos con saldo mortal; aquí te informamos qué pasó este lunes en la carretera, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en la Autopista México-Puebla hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler cargado con unas 17 toneladas de cemento y cal volcó en la Autopista México-Puebla, en el kilómetro 36, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que otra unidad lo chocó.

El accidente habría ocurrido por alcance, por el presunto exceso de velocidad de un unidad, que golpeó al tráiler cargado con cemento y volcó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Volcadura de Tráiler Afecta Vialidad Hacia CDMX

Por el fuerte accidente, dos de los tres carriles de la México-Puebla quedaron bloqueados por el cemento y la cal, que quedaron esparcidos en el pavimento.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), para resguardar la zona, mientras varias personas se encargaron de recolectar y traspasar el cemento y la cal a otra unidad.

Toma tus precauciones: Solo había un carril habilitado para el paso de los vehículos, hacia CDMX, lo que generó carga vehicular en la Autopista México-Puebla.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor del tráiler accidentado resultó ileso.

Carambola en la México-Puebla deja un muerto

Otro fatal accidente se registró más tarde en el kilómetro 46 de la Autopista México-Puebla, también con dirección a la Ciudad de México, con saldo de una persona muerta.

Se trata de una carambola en la que se vieron involucrados al menos 6 autos, un autobús de pasajeros y un tráiler cargado con pepino.

El fuerte accidente provocó el derrumbe del muro de contención que divide la autopista, por lo que los carriles contrarios, con dirección a Puebla, también resultaron afectados.

La circulación se vio severamente afectada en ambos sentidos de la Autopista México-Puebla, por el accidente y las maniobras de rescate.

CNTE toma caseta en Autopista México-Puebla

Además de los accidentes en la Autopista México-Puebla, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron la caseta San Marcos, como parte de sus movilizaciones de hoy, en el marco de su huelga nacional.