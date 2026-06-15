Un Muerto por Fuertes Accidentes en Autopista México-Puebla Hoy: ¿Qué Pasó en Dirección a CDMX?

Al menos una persona murió en una carambola que se registró en la Autopista México-Puebla; aquí los detalles de los accidentes de hoy

Choque múltiple · Autopista México Puebla | Azael Valdes NarvaezFoto: N+

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Tragedia en la México-Puebla: un tráiler volcado y una carambola mortal. Conoce los detalles de los accidentes que paralizaron la carretera hoy.

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