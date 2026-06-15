¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Infórmate aquí cuál es la zona de CDMX afectada por la manifestación de la CNTE de hoy, 15 de junio de 2026

Integrantes de la CNTE bloquean paseo de la reforma a la altura de Insurgentes · Paseo de la Reforma | Silvana Flores

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Protestas de la CNTE en CDMX: conoce las zonas afectadas y sus exigencias al gobierno. Evita la caseta de Tlalpan desde las 10:30 am.

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