¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Zona Afectada por Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: Hoy habrá varias protestas en la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos si hay marcha y cuál es la zona afectada por la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este lunes, 15 de junio de 2026, como parte de su huelga nacional, que ya lleva 15 días.

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Cabe destacar que el plantón de la CNTE sigue instalado en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México; evita transitar por la Avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

¿Por qué siguen las protestas de la CNTE?

Los integrantes de la CNTE siguen exigiendo al Gobierno de México los siguientes puntos:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones, sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

Luego de varias mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la CNTE, no se ha la logrado llegar a ningún acuerdo, por lo que los líderes sindicales decidieron continuar con su lucha en CDMX y en otros estados de la República mexicana, como en Oaxaca y Guerrero.

Zonas afectadas por manifestación de la CNTE hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que integrantes de la CNTE se iban a concentrar en la caseta de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca.

Los integrantes de la CNTE se reunieron en las inmediaciones de dicha caseta alrededor de las 10:30 horas, donde dieron una conferencia de prensa, para dar a conocer su plan de acción y posicionamiento público.

Además, la SSC señaló que los manifestantes podrían dar paso libre en las casetas de cobro de las autopistas que dan acceso a la Cuidad de México.

Casetas tomadas por la CNTE hoy

Autopista México-Cuernavaca: Caseta Tlalpan.

Autopista Naucalpan-Ecatepec: Caseta Puente de Vigas.

Autopista México-Puebla: Caseta San Marcos.

Autopista del Sol: Caseta Palo Blanco.

Alternativa vial por posible cierre de la Autopista México-Cuernavaca

La SSC recomendó a los conductores, ante posible bloqueo de la Autopista México-Cuernavaca, prevenir los tiempos de traslado, mantenerse atentos a la información oficial y utilizar como alternativa vial la carretera federal México-Cuernavaca.