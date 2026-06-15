Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Revisa Cómo Está el Servicio

En caso de que uses el Metro de la Ciudad de México para trasladarte a diversos puntos en la capital del país, en N+ te compartimos qué estaciones están cerradas este lunes 15 de junio de 2026.

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico.

Eso retrasa o provoca la suspensión del servicio.

Por eso, aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Usuarios Se Visten de Época para Visitar los Candelabros del Metro Hidalgo en CDMX

¿Qué estaciones están cerradas hoy lunes 15 de junio?

Debido a los eventos del Fan Fest en la Plaza de la Constitución, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada.

Aunque la llamada Línea Azul opera en ambos sentidos, tampoco se puede subir ni bajar en la estación Chabacano.

#AvisoMetro:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.



Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes utilizar las… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 15, 2026

Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas:

Pino Suárez y Allende usando la Línea 2

San Juan de Letrán con la Línea 8

Bellas Artes en la Línea 2 y Línea 8

En N+ te informaremos de más afectaciones durante el transcurso del día, así que mantente atento para prevenir tus viajes en el Sistema de Transporte Colectivo.

ASJ