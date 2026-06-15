Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Revisa Cómo Está el Servicio

Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas

MetroDurante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones que retrasan o suspenden el servicio. Foto: AP.

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Afectaciones en el Metro CDMX: Zócalo y Chabacano cerradas. Infórmate sobre rutas alternas y planifica tus viajes sin sorpresas.

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