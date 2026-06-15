Estaciones del Metro CDMX Cerradas Hoy: Revisa Cómo Está el Servicio
Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones, por lo que te informamos cómo transcurre el servicio para que consideres rutas alternas
Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo registra diversas afectaciones que retrasan o suspenden el servicio. Foto: AP.
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Afectaciones en el Metro CDMX: Zócalo y Chabacano cerradas. Infórmate sobre rutas alternas y planifica tus viajes sin sorpresas.
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PorRedacción N+
En caso de que uses el Metro de la Ciudad de México para trasladarte a diversos puntos en la capital del país, enN+ te compartimos qué estaciones están cerradas este lunes 15 de junio de 2026.
Durante el día, el Sistema de Transporte Colectivo que utilizan millones de personas registra diversas fallas en cada una de las 12 líneas, ya sea por factores como la lluvia, el arrojo de objetos en vías y problemas en el servicio eléctrico.
Eso retrasa o provoca la suspensión del servicio.
Por eso, aquí te informamos cuáles son y cuándo terminarán los cierres temporales, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
¿Qué estaciones están cerradas hoy lunes 15 de junio?
Debido a los eventos del Fan Fest en la Plaza de la Constitución, la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada.
Aunque la llamada Línea Azul opera en ambos sentidos, tampoco se puede subir ni bajar en la estación Chabacano.