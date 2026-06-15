Hijo de la Princesa de Noruega Es Sentenciado a 4 años de Cárcel por Violación

La Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven

NoruegaLa Fiscalía había pedido siete años y siete meses de cárcel por los 40 delitos de los que estaba acusado el joven. Foto: AP.

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Impactante: Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega, condenado a 4 años por violación. La Fiscalía pedía más de 7 años. ¿Qué llevó a esta sentencia? Descubre los detalles.

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