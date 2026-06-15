Sepultan en Brasil a Joven que Murió Tras Ser Lanzada Sin Cuerda en Salto Extremo

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, fue despedida por familiares y amigos en Sao Paulo. Su muerte durante una práctica de rope jumping continúa bajo investigación.

Momento en el que lanzan a la joven sin la cuerda de seguridad.Momento en el que lanzan a la joven sin la cuerda de seguridad.

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Maria Eduarda, aspirante a profesora, fallece en un salto extremo en Brasil. Su muerte conmociona al país. ¿Qué falló en la seguridad?

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