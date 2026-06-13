Joven Muere Tras Caída de 40 Metros En Salto de Bungee en Brasil Sin Cuerda de Seguridad

Una joven de 21 años fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, quien perdió la vida tras caer desde aproximadamente 40 metros de altura durante una actividad de salto de cuerda en la zona del Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, la mañana de hoy sábado 13 de junio.

De acuerdo con información de las autoridades locales, el accidente ocurrió durante una actividad recreativa de puenting organizada por una empresa privada.

El caso derivó en la detención de seis personas vinculadas con la organización del evento, quienes fueron presentadas ante la policía tras ser localizadas por fuerzas de seguridad. Imágenes difundidas por medios locales muestran su arribo a la estación policial en medio del operativo.

Según un testigo citado por la Policía Militar, el personal responsable habría omitido asegurar correctamente las cuerdas de seguridad antes de que la joven realizara el salto, lo que habría provocado la caída fatal desde la estructura del puente.

La Policía Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades penales o administrativas.

La última publicación de María Eduarda

Horas antes de su muerte, la joven había compartido en redes sociales diversas publicaciones relacionadas con la actividad. En su perfil mostraba interés por los deportes, las excursiones y las experiencias al aire libre, con fotografías de viajes, senderos y actividades de aventura.

María Eduarda era licenciada en educación física y gestión deportiva. En su descripción personal también expresaba su afición por el Santos Futebol Clube, además de compartir contenidos vinculados con su estilo de vida activo.

María Eduarda Rodrigues. Foto: dudz.rodriguez

En una de sus últimas publicaciones, realizada a las 7:31 de la mañana del mismo sábado, la joven mostró la estructura desde donde se realizaría el salto y escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”, mensaje que minutos después cobró un sentido trágico.

Foto: dudz.rodriguez

De acuerdo con la Policía de São Paulo, elementos de la Policía Militar y del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar a las 9:55 horas tras el reporte del incidente. Paramédicos del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU) confirmaron el fallecimiento en el sitio.

Testigos del hecho difundieron imágenes en redes sociales que muestran el momento posterior al salto, cuando asistentes se percataron de que el equipo de seguridad no estaba conectado correctamente, lo que generó escenas de pánico.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades en el caso.