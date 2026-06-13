Joven Muere Tras Caída de 40 Metros En Salto de Bungee en Brasil Sin Cuerda de Seguridad

El caso derivó en la detención de seis personas vinculadas con la organización del evento

Joven Muere Tras Caída de 40 Metros En Salto de Bungee.Joven Muere Tras Caída de 40 Metros En Salto de Bungee.

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Fatal caída en São Paulo: una joven muere en salto de bungee sin seguridad. Seis personas detenidas. La investigación busca esclarecer responsabilidades. Entérate de los detalles.

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