Muere el “Spiderman del Yemen” al Caer en un Cráter Volcánico Durante una Escalada

Qaqaa Antar al Absi, famoso por escalar sin equipo de seguridad, murió tras caer en un cráter volcánico en el sur de Yemen.

Aquí murió el "Spiderman de Yemen"Reuters
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