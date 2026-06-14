Muere el “Spiderman del Yemen” al Caer en un Cráter Volcánico Durante una Escalada

Los equipos de rescate de Yemen recuperaron este sábado el cuerpo de Qaqaa Antar al Absi, conocido popularmente como el “Spiderman del Yemen”, quien falleció tras caer en un cráter volcánico mientras realizaba una de sus arriesgadas escaladas sin equipo de protección.

El aventurero, de 30 años, cayó el viernes en el cráter Damt, ubicado en la provincia de Al Dalea, en el sur del país. De acuerdo con la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes, los rescatistas tardaron casi 24 horas en recuperar el cuerpo debido a las complicadas condiciones del terreno y las altas temperaturas que predominan en la zona.

Según las autoridades, la operación se desarrolló en circunstancias “excepcionalmente difíciles”, ya que las escarpadas paredes del cráter y el intenso calor dificultaron las labores de búsqueda y recuperación.

Al Absi se había convertido en una figura ampliamente conocida en Yemen gracias a los videos que compartía en redes sociales, donde mostraba cómo escalaba paredes rocosas verticales y descendía a cráteres sin utilizar cuerdas ni ningún tipo de material de seguridad.

Morir por arriesgarse para vivir

Su popularidad también atraía a turistas y visitantes que le ofrecían pequeñas sumas de dinero para presenciar sus peligrosas hazañas, actividad que, según habitantes de la región, representaba su principal fuente de ingresos.

Tras confirmarse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y homenajes a su valentía. Sin embargo, numerosos usuarios también lamentaron que las dificultades económicas lo llevaran a exponerse constantemente a riesgos extremos para ganarse la vida.

El cráter Damt, situado a unos 220 kilómetros al sur de Saná, es uno de los sitios geológicos más emblemáticos de Yemen. Formado por antigua actividad volcánica, posee aproximadamente 100 metros de profundidad y alberga aguas termales ricas en azufre, calentadas por procesos geotérmicos subterráneos.

Aunque el volcán está considerado extinto, especialistas y autoridades han advertido durante años sobre los peligros que representa el lugar debido a sus pronunciadas paredes rocosas y las elevadas temperaturas registradas en la zona.