Ella Era la Joven de 21 Años que Murió Tras Ser Lanzada de Puente Sin Protección

La joven, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció este sábado tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto de bungee

Puente del Esqueleto en Brasil, desde una joven fue lanzada de un bungee sin protección en Brasil.La joven fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.Foto: Prefetura de Limeira
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