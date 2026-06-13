Ella Era la Joven de 21 Años que Murió Tras Ser Lanzada de Puente Sin Protección

La joven Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, falleció este sábado 13 de junio 2026 tras ser lanzada al vacío sin el equipo de seguridad por dos instructores durante un salto de bungee.

El hecho se produjo cerca de las 10:00 hora local en la caminata de la Ponte do Esqueleto, una ruta de senderismo y turismo de aventura.

El sendero cuenta con un viaducto ubicado a una altura que oscila entre los 30 y 35 metros, utilizado habitualmente para la práctica de actividades de alto impacto, como el 'bungee jump' y el 'rope jump'.

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Abuelito de 90 Años Salta de Bungee en Parque de Atracciones

El Ayuntamiento de Limeira (São Paulo, Brasil) informó que demandará al Gobierno Federal por su negligencia en relación con el Puente do Esqueleto.

"Desde principios de 2025, la administración municipal venía adoptando medidas administrativas y exigiendo la actuación de los organismos federales responsables de la zona. La tragedia ocurrida este sábado (13), en la que falleció una joven de 21 años, hace que la persistencia de esta negligencia sea insostenible e inaceptable", señaló.

¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues de Freitas?

De acuerdo al medio brasileño 'G1', la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años.

María Eduarda Rodrigues. Foto: dudz.rodriguez

Maria Eduarda compartió publicaciones sobre la salida en las redes sociales. En una de ellas, mostraba el lugar de la actividad y escribía: "¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?".

La joven de Jandira, São Paulo, contaba con títulos en Educación Física y Gestión Deportiva, y publicaba frecuentemente contenido relacionado con la naturaleza y las actividades al aire libre.

En su descripción personal también expresaba su afición por el Santos Futebol Clube, además de compartir contenidos vinculados con su estilo de vida activo.

El trágico momento en Brasil quedó registrado en un video que circula en redes sociales.

Con información de EFE.