Entre Lágrimas, Aaron Mercury Despide a Oliver Tree Tras Confirmarse su Muerte; Esto Dijo

Una de las reacciones que más ha conmovido es la del participante de La Casa de los Famosos México, Aaron Mercury, quien en los últimos meses se volvió un constante colaborador de Oliver Tree.

Aarón Mercury y Oliver Tree.Aarón Mercury compartía constantemente videos y fotos con Oliver Tree. Foto: Instagram @aaronmercury
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