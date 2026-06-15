Entre Lágrimas, Aaron Mercury Despide a Oliver Tree Tras Confirmarse su Muerte; Esto Dijo

El creador de contenido Aaron Mercury rompió el silencio este domingo, horas después de que se confirmara que Oliver Tree era uno de los pasajeros que murieron en los helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro, Brasil.

El trágico incidente aéreo se registró la mañana de este domingo, cuando se confirmó que al menos seis personas murieron. Fueron horas después cuando se informó el nombre de las personas que formaban parte de los viajeros, entre quienes se encontraban el cantante estadounidense y el creador de contenido argentino Gaspi.

Al poco tiempo de que se diera a conocer la lamentable noticia, decenas de celebridades de redes sociales y la música enviaron sus condolencias y expresaron su tristeza e incredulidad ante los decesos.

¿Qué dijo Aaron Mercury ante la muerte de Oliver Tree?

Una de las reacciones que eran obligatorias era la del participante de La Casa de los Famosos México, Aaron Mercury, quien en los últimos meses se volvió un constante colaborador de Tree.

Incluso, antes de su publicación con la que se despidió de su amigo, se podían observar, en lo más alto de su feed de Instagram, fotos y videos con el cantante de "Life Goes On".

Asimismo, en su más reciente participación en un evento de boxeo, Mercury hizo su entrada al lado del intérprete.

Por ello, en su mensaje de despedida, entre lágrimas, el creador de contenido mexicano expresó su sorpresa ante la noticia e insistió en que la idea que rondaba por su cabeza era que se trata de una mentira.

Además, publicó una serie de fotos en las que están juntos con un mensaje en el que mostró su agradecimiento por estar en "los mejores días de mi vida".

"Para mi hermano Oliver. Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y a hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano a veces la gente conecta de maneras extrañas, pero le agradezco a la vida que nos juntara", se puede leer en el post, que al momento de publicación de esta nota ya rondaba el millón de reacciones.

Haciendo una referencia a uno de sus temas, Mercury se despidió diciendo: "Hasta la siguiente vida, cowboy".

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, fue un cantante, compositor, productor y creador de contenido que logró destacar en la industria musical. Nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, inició su carrera desde joven explorando distintos géneros musicales y desarrollando una identidad artística única.

A lo largo de su trayectoria combinó elementos de pop, rock alternativo, electrónica, hip hop e incluso música country, creando un sonido distintivo que le permitió conectar con audiencias de todo el mundo. Además de su música, llamó la atención por su imagen característica, marcada por un corte de cabello tipo tazón, gafas de gran tamaño y vestuarios extravagantes que se convirtieron en parte de su sello personal.