Gaspi, el Joven Creador de Contenido que Viajaba con Oliver Tree Durante Accidente Aéreo

El youtuber argentino Gaspar Prim viajaba en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos.

La mañana del domingo, autoridades brasileñas informaron que dos helicópteros colisionaron al oeste de Río de Janeiro, dejando varias víctimas mortales.

Más tarde, se confirmó que entre los pasajeros de uno de los vuelos se encontraba el famoso cantante Oliver Tree, un productor musical brasileño y un cineasta argentino.

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¿Quién era Gaspi, el creador de contenido que murió?

Prim, conocido en internet como "Gaspi", tenía 23 años. Contaba con 2.84 millones de seguidores en YouTube y 3.1 millones en Instagram.

Su perfil destacaba por su contenido lleno de humor y sus entrevistas callejeras.

Gaspi nació el 28 de diciembre de 2002 en Argentina.

Además del estilo de sus preguntas y el tono cómico e irreverente de sus videos, se distinguía por utilizar un micrófono negro envuelto en cinta aislante.

Luego de llegar a la cúspide de la fama en redes sociales, había anunciado que realizaría una pausa de la creación de contenido. Y sería en 2024, con un video íntimo titulado “La vuelta de Gaspi”, que daría más detalles acerca de este lapso, pues habló sobre los problemas de salud mental que había atravesado.

Gaspar Prim también se sumó a la tendencia del boxeo de celebridades, en La Velada del Año V, organizada por el español Ibai Llanos, donde peleó sobre el ring contra el creador de contenido Perxitaa.

Fueron justo estos dos creadores quienes han expresado su tristeza por el fallecimiento de Gaspi. Llanos señaló que era "una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida".

"Descansa en paz, Gaspi. Qué puta injusta es esta vida. Mando un fuerte abrazo a toda la familia y seres queridos", escribió el español en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Perxitaa destacó que Prim fue "gran rival; mejor persona", acompañando el texto de una foto donde se dan un abrazo en el contexto del encuentro en el ring.

Así despidió Perxitaa a Gaspi. Foto: Captura

Hace unas semanas, Gaspi habría presentado su serie "Gaspi visita tu hogar".

En el canal de YouTube y su cuenta de Instagram, los usuarios inundaron la sección de comentarios de condolencias.

Con información de AFP.