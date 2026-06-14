Gaspi, el Joven Creador de Contenido que Viajaba con Oliver Tree Durante Accidente Aéreo

Se ha confirmado que el youtuber Gaspar Prim Díaz se encontraba entre los pasajeros de uno de los dos helicópteros que colisionaron en Río de Janeiro.

Quién era GaspiFoto: Instagram @gaspipd
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¿Quién Era Gaspar Prim Díaz, Gaspi, el Influencer que Murió Durante Accidente Aéreo con Oliver Tree en Brasil?