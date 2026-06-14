Helicópteros Chocan y se Estrellan en Estacionamiento en Brasil; Hay Al Menos 6 Muertos

Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos.

Seis muertos en colisión de dos helicópteros en Rio de JaneiroFoto: AFP
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