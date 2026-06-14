¿Quién es Oliver Tree? El Cantante que Viajaba en Helicóptero Accidentado en Brasil

Los cuerpos de los tripulantes quedaron calcinados; las autoridades continúan con las labores de identificación, incluido el del cantante

¿Quién es Oliver Tree? . Foto: AFP¿Quién es Oliver Tree? . Foto: AFP

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El accidente de helicóptero en Brasil deja en suspenso la confirmación de la muerte de Oliver Tree. Conoce más sobre el artista que conquistó TikTok con su música y estilo inigualable.

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