¿Quién es Oliver Tree? El Cantante que Viajaba en Helicóptero Accidentado en Brasil

Luego de que trascendiera que el cantante estadounidense Oliver Tree de 33 años, viajaba en uno de los helicópteros que se estrellaron este domingo en Río de Janeiro, Brasil, accidente en el que no hubo sobrevivientes, miles de usuarios en redes sociales comenzaron a buscar información sobre el artista, reconocido por su peculiar estilo y sus éxitos virales.

Sin embargo, aún no se ha podido confirmar oficialmente la muerte del artista, debido a que los cuerpos hallados en el lugar del hecho están calcinados.

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de 'Life Goes On' y 'Miss You' dio un multitudinario concierto en la ciudad de São Paulo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

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¿Quién es Oliver Tree?

Oliver Tree, cuyo nombre completo era Oliver Tree Nickell, fue un cantante, compositor, productor y creador de contenido que logró destacar en la industria musical por su propuesta poco convencional. Nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, inició su carrera desde joven explorando distintos géneros musicales y desarrollando una identidad artística única.

Oliver Tree. Foto: AFP

A lo largo de su trayectoria combinó elementos de pop, rock alternativo, electrónica, hip hop e incluso música country, creando un sonido distintivo que le permitió conectar con audiencias de todo el mundo. Además de su música, llamó la atención por su imagen característica, marcada por un corte de cabello tipo tazón, gafas de gran tamaño y vestuarios extravagantes que se convirtieron en parte de su sello personal.

Su popularidad comenzó a crecer con canciones como When I'm Down, pero alcanzó el reconocimiento internacional en 2021 gracias a Life Goes On, tema que se viralizó en TikTok y otras plataformas digitales. Más tarde consolidó su éxito con Miss You, uno de los sencillos más escuchados de su carrera y que logró posicionarse en diversas listas de popularidad a nivel global.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran los álbumes Ugly Is Beautiful (2020), Cowboy Tears (2022) y Alone in a Crowd (2023), trabajos que reflejan su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse.

Con millones de seguidores en redes sociales y reproducciones en servicios de streaming, Oliver Tree se convirtió en una de las figuras más influyentes de la generación digital, dejando una huella marcada por la creatividad, el humor y una personalidad fuera de lo convencional.