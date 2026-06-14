Oliver Tree y Gaspi Viajaban en Helicóptero que Chocó en Río de Janeiro, Brasil; Esto Sabemos

El cantante estadounidense Oliver Tree figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro, confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

El youtuber argentino Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

¿Qué pasó con Oliver Tree y Gaspi?

Los dos famosos estaban entre los pasajeros de los helicópteros que colisionaron este domingo en al oeste de Rio de Janeiro, Brasil.

En el trágico evento murieron al menos seis personas, pero no se ha confirmado la identidad de las víctimas.

Los helicópteros se estrellaron contra el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio que afectó al menos 20 vehículos.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado, que señaló que los primeros informes apuntaban a una colisión en pleno vuelo.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, dijo que había "ciudadanos extranjeros a bordo de una de las aeronaves", sin dar más detalles.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

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