Oliver Tree y Gaspi Viajaban en Helicóptero que Chocó en Río de Janeiro, Brasil; Esto Sabemos

El cantante estadounidense figura como pasajero de una de las aeronaves que colisionaron la mañana de este domingo en Río de Janeiro

Oliver TreeOliver Tree había realizado presentación en Brasil. Foto: Getty Images
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