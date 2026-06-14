¿Murió el Papá de Pablo Lyle? Actor Sigue en Prisión

Luego de que la familia del actor Pablo Lyle pasara por la sentencia en contra del actor de cinco años en prisión, ahora enfrenta uno de los momentos de mayor dificultad, con la distancia del protagonista de "Mirreyes vs Godínez".

Y es que, a través de redes sociales, se ha reportado que el padre del actor murió, luego de enfrentar dificultades de salud, tras una caída en su casa, según se había informado previamente.

Foto: Reuters

El señor Jorge Lyle falleció el pasado 13 de junio, reportaron fuentes en redes sociales.

Este deceso se da un día después de que la hermana del actor, Silvia Lyle, celebrara su cumpleaños en casa, junto a su padre.

"Hace muchos años que no pasaba mi cumpleaños, 11 de junio, en Mazatlán, la tierra en la que nací", dijo Silvia.

"Me siento profundamente agradecida de haber podido celebrar este cumpleaños aquí, acompañando a mi Papá y compartiendo con mi familia este momento tan importante de nuestras vidas. Estos días confirman que la vida es una ceremonia constante, donde todo tiene un lugar: la alegría y la tristeza, las llegadas y las despedidas, la celebración y el duelo, la gratitud y el amor", agregó.

Pablo Lyle sigue en prisión

En las fotos que compartió, una captura en la que se pueden ver las manos de su padre.

Pablo Lyle sigue en prisión, mientras cumple su condena desde febrero de 2023.