Muere Músico de Emblema Sierreño tras Presunta Riña en Reynosa; Investigan Homicidio

Una presunta riña entre integrantes del grupo Emblema Sierreño terminó en tragedia en Reynosa.

Banda Emblema Sierreño en ReynosaFoto: N+

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Tragedia en Reynosa: Félix, músico de Emblema Sierreño, muere tras riña. Investigan homicidio en el Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias.

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