Muere Músico de Emblema Sierreño tras Presunta Riña en Reynosa; Investigan Homicidio

La presunta riña entre integrantes de un grupo musical de la ciudad de Reynosa terminó con la vida de un hombre identificado como Javier, de aproximadamente 35 años de edad, quien tocaba la tuba.

Reportes preliminares indicaron que el músico, originario de Juventino Rosas, Guanajuato, perdió la vida en el Hospital Materno Infantil de Reynosa a causa de una herida provocada con arma blanca, siendo los mismos compañeros quienes lo trasladaron ahí en una camioneta particular.

Hechos Ocurrieron en Fraccionamiento Hacienda Bugambilias de Reynosa

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la Avenida Santa Isabel del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, donde aparentemente se encontraban brindando el servicio.

Minutos más tarde de los lamentables hechos, una persona que publicó en un grupo de Facebook, bajo un nombre ficticio, señaló ser vecino del sector donde ocurrió la tragedia, dijo haber escuchado y visto parte de la pelea donde indica que fueron varias las puñaladas que el hoy occiso recibió.

Autoridades se mantienen trabajando en la investigación del caso, recabando la información de los testigos e integrantes del grupo para dar con él o los responsables de arrebatarle la vida a este hombre.

Emblema Sierreño Emite Comunicado

A través de un comunicado oficial, Grupo Emblema confirmó el fallecimiento del integrante Javier Plancarte Calero, expresando sus condolencias y apoyo a familiares y seres queridos ante esta pérdida.



La agrupación señaló que, debido a las investigaciones que realizan las autoridades correspondientes, solicitaron a la ciudadanía evitar la difusión de rumores



Asimismo, los integrantes de Grupo Emblema Sierreño recordaron a Javier como una persona alegre, talentosa y apreciada dentro y fuera de los escenarios.



Cabe recordar que el fallecimiento del músico ocurrió tras los hechos registrados en una vivienda del fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, en Reynosa, donde presuntamente se registró una riña entre integrantes de una agrupación musical.