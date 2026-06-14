Isaac del Toro, Histórico: Mexicano Se Alza como Ganador en Tour Auvernia-Ródano-Alpes 2026

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se ha proclamado vencedor final de la 78 edición del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (ex Dauphiné) tras imponerse en solitario en la octava y última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.

Del Toro (Ensenada, 22 años) atacó a 8.8 km de la cima y entró en meta celebrando su segunda y definitiva victoria con un tiempo de 3h.35.07, a una media de 33,5 km/hora.

A tres semanas del inicio del Tour de Francia, donde ejercerá de primer lugarteniente de Tadej Pogacar, el mexicano del UAE se impuso en solitario en el alto de esa vertiginosa subida en Alta Saboya.

🇲🇽 Isaac Del Toro remporte l’étape 8 et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! 🏆



🇲🇽 Isaac Del Toro wins Stage 8 and the #TourAuvergneRhoneAlpes 🏆 pic.twitter.com/lJ1lgUUtKy — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

¿Quiénes han sido los últimos 10 ganadores del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes?

Los diez últimos vencedores del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, luego de la victoria del mexicano Isaac Del Toro en la 78ª edición de la antiguamente llamada Dauphiné, que concluyó este domingo en el Plateau de Solaison, en los Alpes franceses:

2026: Isaac Del Toro (MEX).

2025: Tadej Pogacar (SLO).

2024: Primoz Roglic (SLO).

2023: Jonas Vingegaard (DEN).

2022: Primoz Roglic (SLO).

2021: Richie Porte (AUS).

2020: Daniel Martínez (COL).

2019: Jakob Fuglsang (DEN).

2018: Geraint Thomas (GBR).

2017: Jakob Fuglsang (DEN).

🔥YES!!!!! @ISAACDELTOROx1 🇲🇽🦅🏆



A sensational solo victory on the final stage of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



The Mexican seals the overall title in style after an incredible week of racing!!!



What a ride, Torito🐂🐂🐂#WeAreUAE pic.twitter.com/LtHo8iTaKg — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 14, 2026

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