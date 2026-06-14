CNTE Liberará Casetas y Dará Paso Libre en Accesos a CDMX Hoy 15 de Junio

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará este lunes 15 de junio una nueva jornada de movilizaciones como parte del paro nacional indefinido que mantiene desde hace más de dos semanas.

Entre las acciones programadas destaca la liberación de casetas de peaje en los principales accesos a la Ciudad de México, una medida que busca reforzar la presión sobre el Gobierno Federal para atender sus demandas laborales y de seguridad social.

De acuerdo con el plan de acción aprobado por la organización magisterial, los docentes permitirán el paso libre de automovilistas en diversas casetas de cobro que conectan con la capital del país.

La estrategia también contempla acciones similares en los estados donde la CNTE tiene presencia, por lo que se prevén movilizaciones simultáneas en distintas regiones del país.

“Paso libre en las casetas de acceso a la Ciudad de México, con acciones similares en todos los estados donde la CNTE tiene presencia”, se lee en los acuerdos de la organización.

Según los acuerdos difundidos por la Coordinadora, las protestas se replicarán en más de 20 entidades, entre ellas Estado de México, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

La organización confirmó recientemente que continuará con el paro indefinido y el plantón instalado en la Ciudad de México luego de consultar a sus bases. La CNTE rechazó la posibilidad de una tregua temporal al considerar que las propuestas presentadas por el Gobierno Federal no atienden las demandas centrales del movimiento.

¿Qué exige la CNTE?

La Coordinadora ha señalado que su principal objetivo es lograr cambios estructurales en el sistema de pensiones y en las condiciones laborales del magisterio. Entre sus principales demandas se encuentran:

Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación del sistema de AFORE.

Regreso al sistema solidario e intergeneracional de pensiones.

Jubilación por años de servicio.

Pensión equivalente al 100% del último salario.

Eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones.

Las movilizaciones de este lunes podrían generar afectaciones viales en los accesos carreteros a la Ciudad de México y en diversos puntos del país, por lo que autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes de tránsito y tomar previsiones en sus traslados.