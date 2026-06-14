CNTE Liberará Casetas y Dará Paso Libre en Accesos a CDMX Hoy 15 de Junio

La medida se replicará en diversos estados donde tiene presencia, mientras mantiene el paro indefinido

CNTE en CDMX. Foto: CuartoscuroCNTE en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Este 15 de junio, la CNTE libera casetas en CDMX y más de 20 estados. Exigen reformas en pensiones. ¿Qué significa para ti? Mantente informado sobre las movilizaciones.

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