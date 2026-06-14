Estaba Atascada entre los Tubos: Mujer Relata Fuerte Choque en México-Pachuca

La mujer, de nombre Adriana Chico, detalló cómo fueron los momentos previos al impacto entre las unidades.

Accidente en la México-Pachuca.Foto: N+
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