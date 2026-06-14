Estaba Atascada entre los Tubos: Mujer Relata Fuerte Choque en México-Pachuca

Una mujer que viajaba en una de las dos unidades que chocaron la mañana de este domingo 14 de junio 2026 en la autopista México-Pachuca, relató cómo fue que vivió momentos de angustia, mientras quedó atascada entre los tubos del microbús que quedó parcialmente destruido.

El incidente se registró a la altura de San José, Tlalnepantla, en el Estado de México, y dejó al menos 15 personas lesionadas, varias de ellas con heridas graves.

El evento, además de las personas heridas, dejó un caos vial en la zona, con filas de coches que fueron captadas en video desde el aire.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque entre Transporte Público en la México-Pachuca Dejó al Menos 15 Lesionados

"Estaba atascada entre los tubos"

La mujer, de nombre Adriana Chico, detalló cómo fueron los momentos previos al impacto entre las unidades.

La víctima, quien se encontraba vendada de la cabeza luego de recibir atención médica, señaló que sintió el fuerte impacto y segundos después quedó atascada entre los tubos de la unidad.

"De repente sentí el estruendo y no podía salir de ahí. Estaba atascada entre los tubos y cómo pude, salí. Yo no vi si venía echando carreras", dijo.

El microbús iba de Ecatepec a Tlatelolco, en la Ciudad de México, comentó la pasajera lesionada.

Por su parte, otro hombre que viajaba en la unidad señaló que el conductor conducía mientras hacía uso de su teléfono. Además, señaló que las unidades ya no están en buenas condiciones para circular o dar el servicio de transporte público.

"Yo voy a trabajar. Entro a las 10:00 y no puedo llegar. Ve todo lo que ocasionan", dijo.