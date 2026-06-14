Desde el Aire: Así se ve la Volcadura de Una Micro en la México-Pachuca Dirección CDMX

Al menos 15 personas resultaron lesionadas luego de que un microbús se volcó la mañana de este domingo 14 de junio sobre la autopista México-Pachuca, con dirección a la Ciudad de México.

De acuerdo con reporte de N+, la unidad de transporte público perdió el control y terminó volcada sobre la vialidad. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo quedó completamente destrozado e incluso se partió en dos, dejando a varios pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque entre Transporte Público en la México-Pachuca Dejó al Menos 15 Lesionados

Habitantes de la zona fueron los primeros en auxiliar a las víctimas, ayudando a los pasajeros a salir de la unidad accidentada mientras arribaban los servicios de emergencia. Posteriormente, elementos de rescate, bomberos y personal médico brindaron atención a los heridos y realizaron labores para liberar a quienes permanecían atrapados.

Detienen a choferes que provocaron el accidente

Según testigos, el accidente habría ocurrido luego de que dos unidades de transporte público presuntamente competían por el pasaje sobre la autopista. Tras la volcadura, una de las unidades involucradas se detuvo metros más adelante. Autoridades informaron que ambos conductores fueron detenidos mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.

Así se ve desde el aire el accidente en la México-Pachuca

Imágenes aéreas captadas por N+ muestran el microbús completamente destruido en medio de la carretera, una de las principales vías de acceso a la capital del país. En el lugar se observó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, así como de bomberos y cuerpos de emergencia que trabajaban en las maniobras de rescate.

El accidente también provocó severas afectaciones a la circulación vehicular. Metros atrás del sitio del percance se formó una fila kilométrica de automóviles, cuyos conductores permanecen varados mientras continuaban las labores de atención y retiro de la unidad siniestrada.