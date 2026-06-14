Desde el Aire: Así se ve la Volcadura de Una Micro en la México-Pachuca Dirección CDMX

El accidente generó un severo caos vial en la México-Pachuca, mientras rescatistas liberaban a pasajeros que quedaron atrapados entre los restos de la unidad.

Volcadura de microbús en la México-Pachuca. Foto: N+Volcadura de microbús en la México-Pachuca. Foto: N+

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Desde el aire: así se ve el microbús destrozado en la México-Pachuca. 15 lesionados y un caos vial. Autoridades investigan la competencia entre conductores. Más detalles en el enlace.

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