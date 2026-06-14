Accidente en Carretera México-Pachuca: Deja Al Menos 15 Lesionados y el Cierre de Carril

Choque con volcadura en la México-Pachuca deja al menos 15 lesionados y cierra un carril en Tlalnepantla este domingo.

Accidente en Carretera México-Pachuca: Deja Al Menos 15 Lesionados y el Cierre de CarrilUsuarios que escaparon por sus propios medios contaron a N+ que ambos conductores venían a exceso de velocidad. Foto: N+

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