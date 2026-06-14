Accidente en Carretera México-Pachuca: Deja Al Menos 15 Lesionados y el Cierre de Carril

Un choque entre dos unidades de transporte público derivó este domingo en una volcadura sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San José, Tlalnepantla, Estado de México, y dejó al menos 15 personas lesionadas, varias de ellas con heridas graves.

Bomberos, paramédicos y elementos de Protección Civil se desplegaron en el lugar; al cierre del reporte, solo un carril permanecía habilitado en dirección a la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque entre Transporte Público en la México-Pachuca Dejó al Menos 15 Lesionados

Las dos unidades —un microbús y un autobús— circulaban en el mismo sentido, hacia la zona de Indios Verdes y la alcaldía Gustavo Madero, cuando colisionaron. El impacto hizo que el microbús volcara y quedara aplastado sobre la carpeta asfáltica. Personal de bomberos tuvo que intervenir para rescatar a pasajeros que quedaron atrapados dentro de la unidad.

Lo que se sabe del choque en la México-Pachuca

Dos unidades del transporte público colisionaron en el mismo sentido, rumbo a Indios Verdes.

El microbús volcó y quedó aplastado; bomberos rescataron pasajeros atrapados adentro.

Al menos 15 lesionados, varios con heridas graves.

Un solo carril habilitado hacia Gustavo Madero al momento del reporte.

El paradero de ambos conductores era desconocido cuando se emitió la cobertura.

Al menos 15 personas fueron atendidas por los servicios de emergencia en el lugar. Además de los cuerpos de Tlalnepantla, unidades médicas de la Ciudad de México se sumaron para trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

Lo que relataron los pasajeros que lograron salir

Usuarios que escaparon por sus propios medios contaron a N+ que ambos conductores venían a exceso de velocidad y que, al parecer, se disputaban el paso antes del impacto. Las autoridades no habían confirmado ni descartado esta versión al momento del reporte, y elementos de la Guardia Nacional presentes en el lugar se negaron a dar información a la prensa en cámara.

La antigüedad de las unidades, al parecer, agravó el percance: la carrocería del microbús quedó tan destruida que los fierros se redujeron prácticamente a escombros, lo que complicó las labores de extracción y prolongó la presencia de bomberos en la escena.

Para quienes circulan por la México-Pachuca con dirección a Indios Verdes, la alternativa es tomar Avenida Centenario y conectar hacia el Metro Martín Carrera.

N+ espera la versión de las autoridades sobre el número definitivo de lesionados, su estado de salud, los hospitales a los que fueron trasladados y el deslinde de responsabilidad entre los dos conductores involucrados.