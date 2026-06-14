Revive En FOTOS el Histórico Triunfo Isaac del Toro en Francia

El mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, con final en el Plateau de Solaison

El mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes Foto: AFPEl mexicano Isaac Del Toro conquistó este domingo el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes Foto: AFP

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¡Histórico! Isaac del Toro triunfa en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes. Con un ataque decisivo, el mexicano se corona campeón en Francia. Descubre cómo lo logró.

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