Revive En FOTOS el Histórico Triunfo Isaac del Toro en Francia

El ciclista mexicano Isaac del Toro confirmó su gran momento al proclamarse campeón de la edición 78 del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, luego de imponerse en solitario en la octava y última etapa de la competencia disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison-Brison, con un recorrido de 120.1 kilómetros.
El corredor del equipo UAE Team Emirates, originario de Ensenada, Baja California, lanzó un ataque decisivo a 8.8 kilómetros de la meta, dejando atrás a sus rivales para cruzar la línea de llegada en solitario y asegurar tanto la victoria de etapa como el título general de la prueba.
Del Toro, de 22 años, completó el recorrido con un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 7 segundos, registrando una velocidad promedio de 33.5 kilómetros por hora. El triunfo representó su segunda victoria parcial en la competencia y le permitió sellar una destacada actuación en territorio francés.
En la clasificación de la etapa, el español Juan Ayuso finalizó en la segunda posición, a un minuto del mexicano, mientras que el noruego Tobias Halland Johannessen, del equipo Uno-X, ocupó el tercer lugar.
Con este resultado, Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las principales figuras del ciclismo internacional y reafirma el crecimiento del ciclismo mexicano en las competencias más importantes del calendario europeo.