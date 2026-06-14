¿Dónde Ver Alemania vs Curazao Hoy? Transmisión En Vivo y Online el Partido del Mundial 2026

Conoce dónde ver en vivo el partido Alemania vs Curazao este domingo; aquí te compartimos los detalles y, más tarde, el resultado.

Elementos de la Selección Alemania en Partido Previo al Juego con CurazaoAlemania se enfrenta a Curazao como parte de la fase de grupos. Foto: Getty Images
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