¿Dónde Ver Alemania vs Curazao Hoy? Transmisión En Vivo y Online el Partido del Mundial 2026

Este domingo entra en acción otro clásico del Mundial, la tetracampeona Alemania, traumatizada aún por sus últimas actuaciones en este torneo, se enfrenta a la debutante Curazao.

Desde que ganó su cuarto campeonato en Brasil 2014, la Mannschaft fue eliminada en los dos siguientes Mundiales, Rusia y Catar, en la fase de grupos, toda una afrenta para el orgulloso combinado germano.

Incluso uno de los campeones hace ya 12 años ha regresado de su retiro internacional para reforzar el arco: don Manuel Neuer.

"No cabe duda de que es el mejor portero de todos los tiempos, o al menos uno de los mejores", aseguró su compañero Deniz Undav el viernes ante los periodistas.

El seleccionador Julian Nagelsmann confirmó además que el cuadragenario será titular en el debut: "Todos los jugadores están bien y Manuel también está bien. Todos están en forma".

¿A qué hora es Alemania vs Curazao hoy?

En un duelo de contrastes, Alemania debutará este domingo en Houston contra Curazao a las 11:00 horas. David contra Goliat; la pequeña isla caribeña de apenas 444 km2 y 185 mil habitantes, que nunca ha jugado un Mundial, contra la tetracampeona y 13 veces semifinalista; un plantel valorado en cientos de millones de dólares contra jugadores apenas conocidos.

Pero los caribeños no saldrán a la cancha derrotados: "Tenemos un plan para hacerle la vida difícil a Alemania", amenazó en la previa su DT Dick Advocaat.

El desigual duelo se trasladará también a los banquillos: Advocaat ha batido el récord del seleccionador más veterano en un Mundial contra el más joven en esta edición: 78 años para el neerlandés por 38 para el germano.

¿Dónde ver en vivo y online Alemania vs Curazao?

Este domingo 14 de junio 2026, el partido Alemania vs Curazao va en exclusiva por ViX.

A través de la plataforma de streaming lo podrás seguir en vivo y en línea.

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Con información de AFP.