Knicks Campeones de la NBA Tras 53 Años: Brunson Anota 45 en el Juego Decisivo

Los New York Knicks son campeones de la NBA por primera vez desde 1973. Este sábado vencieron 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, en el AT&T Center de San Antonio, y cerraron la serie 4-1 para conquistar su tercer título en la historia de la liga.

Brunson puso el partido en sus hombros y no lo soltó

Jalen Brunson fue el jugador de la noche. Terminó con 45 puntos —14 de 27 en tiros de campo, 4 de 7 en triples y 13 de 15 en tiros libres— y tomó el control en los tramos que definieron el encuentro.

Frente a él, Victor Wembanyama respondió con 19 puntos, 14 rebotes y cinco bloqueos en 38 minutos. Dylan Harper aportó 25 puntos para los Spurs. No fue suficiente.

Lo que debes saber del tercer anillo de los Knicks

Primer título: 1969-70, ante los Lakers (4-3).

Segundo título: 1972-73, ante los Lakers (4-1).

Última vez en Finales antes de 2026: 1998-99 —los Spurs los eliminaron 4-1.

Defensor del título saliente: Oklahoma City Thunder (2024-25).

Serie 2025-26: Knicks sobre Spurs, 4-1.

El karma de 1999: ahora fue al revés

La última vez que los Knicks pisaron las Finales, en 1999, San Antonio los eliminó en cinco partidos con la misma diferencia: 4-1. Veintisiete años después, los roles se invirtieron en el mismo escenario.

Los tiros libres inclinaron la balanza en el Juego 5. Nueva York convirtió 20 de 28 intentos (71.4%); los Spurs apenas 12 de 19 (63.2%). San Antonio llegó a liderar por 16 puntos, pero no pudo sostener la ventaja.

Con este título, los Knicks ponen fin a 53 años de ausencia en la cima de la NBA.