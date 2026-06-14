Knicks Campeones de la NBA Tras 53 Años: Brunson Anota 45 en el Juego Decisivo

Los Knicks ganaron su tercer título de la NBA al vencer 94-90 a los Spurs en el Juego 5, con 45 puntos de Brunson, 53 años después.

Knicks NY NBAFoto: Reuters.

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¡Los Knicks rompen una sequía de 53 años! Jalen Brunson lidera con 45 puntos en la victoria 94-90 sobre los Spurs, asegurando el título de la NBA. Descubre cómo lo lograron.

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