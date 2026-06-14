¿A qué Hora Juega Hoy Países Bajos vs Japón? Grupo F del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa con partidos de alto nivel y este domingo ofrecerá uno de los más llamativos del Grupo F, cuando las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrenten en busca de puntos importantes para sus aspiraciones en el torneo.

La equipo neerlandes llega con el respaldo de una tradición mundialista y un estilo de juego ofensivo que la ha distinguido a lo largo de la historia. Enfrente tendrá a un conjunto japonés que en los últimos años se ha consolidado como una de las selecciones más competitivas de Asia por su disciplina táctica, velocidad y capacidad para presionar a sus rivales.

Se espera un encuentro dinámico, con dos equipos acostumbrados a jugar con intensidad y a buscar el arco contrario desde los primeros minutos.

Para los aficionados que deseen seguir el partido, la transmisión estará disponible tanto por televisión abierta como en plataformas digitales.

Dónde ver Países Bajos vs Japón

Partido: Países Bajos vs Japón

Fecha: Domingo 14 de junio

Torneo: Mundial 2026

Transmisión por ViX: Desde las 12:30 horas

Transmisión por Canal 5: Desde las 13:40 horas

El enfrentamiento podría ser determinante en la lucha por los primeros puestos del Grupo F, por lo que ambos equipos buscarán iniciar con fuerza y acercarse a la clasificación a la siguiente ronda.