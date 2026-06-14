¿A qué Hora Juega Hoy Países Bajos vs Japón? Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo en uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido podrá seguirse por televisión abierta y streaming en México.

Ponle a VIX o al canal 5 para ver el encuentro Japón y Países Bajos.AP
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