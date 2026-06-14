Brasil y Marruecos Se Conforman con Empate 1-1 en el inicio del Grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos repartieron puntos en su debut mundialista tras empatar 1-1 en un intenso primer tiempo. Vinicius Junior respondió al gol inicial de Ismael Saibari en el arranque del Grupo C.

Empate entre Brasil y Marruecos en Mundial 2026.AP
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