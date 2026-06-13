¿Quién es el Dueño de la Selección Mexicana de Fútbol?

El Mundial 2026 ya está en marcha y la Selección Mexicana se encuentra en el centro de todas las miradas. Al jugar en casa y compartir la localía del torneo más importante del planeta, la presión sobre el conjunto nacional es máxima. La afición y los analistas mantienen una expectativa altísima, pues el objetivo mínimo es superar la fase de grupos y avanzar.

En medio de esta fiebre mundialista, surge una duda recurrente entre los aficionados sobre quién es el verdadero dueño de la Selección Mexicana. Contrario a lo que ocurre con los clubes de la Liga MX, el equipo nacional no tiene un dueño único ni un propietario particular que controle sus decisiones de forma directa.

Su gestión y operación legal recae en la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C., conocida como FMF o Femexfut. Al estar constituida como una Asociación Civil bajo las leyes mexicanas, la institución cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero carece estrictamente de fines de lucro.

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¿Quién toma las decisiones estratégicas?

Esto significa que sus ingresos económicos se deben destinar por estatuto al desarrollo, reglamento y promoción del fútbol en el país. Aunque formalmente no hay un dueño, las decisiones estratégicas de la organización se manejan a través de una Asamblea General integrada por los representantes de los clubes de primera división.

Actualmente, la estructura operativa la encabeza la Oficina del Comisionado, que lidera la estrategia corporativa junto a la Presidencia Ejecutiva de la institución. Así, cuando el Tri salta a la cancha en esta Copa del Mundo, representa a una marca institucional administrada en nombre de todo el fútbol federado de México.