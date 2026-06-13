¿Quién es el Dueño de la Selección Mexicana de Fútbol?

Con la presión al máximo por el Mundial 2026 en casa, una de las preguntas más repetidas entre la afición vuelve al debate: ¿quién controla realmente al Tri?

¿Quién es el dueño de la Selección Mexicana de Fútbol?Cuartoscuro

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¿Quién es el Dueño de la Selección Mexicana de Fútbol 2026?