Resultados Qatar vs Suiza: ¿Quién Ganó el Partido de Fase de Grupos en el Mundial 2026 Hoy?

Qatar y Suiza terminaron su primer partido de la fase de grupos, como parte del conjunto B, este sábado 13 de junio 2026 con un 1-1, alcanzado en los últimos minutos del juego por parte de Los Maroons.

El encuentro se desarrolló ante un gran número de asientos vacíos en el estadio Bahía de San Francisco, en una tarde de junio inusualmente cálida, con temperaturas de unos 28 Celsius al momento del saque inicial.

Los aficionados suizos, vestidos de un rojo intenso, se confundían entre los asientos vacíos, también de color rojo.

¿Quién ganó de Qatar vs Suiza?

Catar y su seleccionador español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre la bocina, con un gol en el descuento para empatar 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en su arranque en un Grupo B del Mundial que queda totalmente igualado.

Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17', pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

Estadios semivacíos

La FIFA señaló el viernes que el gran número de asientos vacíos durante el partido del jueves entre Corea del Sur y la República Checa en Guadalajara se debió a que muchos de los aficionados vieron el encuentro desde los pasillos con puestos de alimentos y bebidas.

Durante los partidos de la NFL en el mismo estadio, las multitudes suelen llegar tarde debido a que se reúnen fuera del inmueble para comer y beber, lo cual no está permitido en los partidos del Mundial. Eso facilitó un ingreso fluido el sábado, mientras se formaban pequeñas filas varias horas antes del saque inicial.

La sede tiene capacidad para 68 mil500 personas en partidos de la NFL, pero puede ampliarse a más de 70 mil para encuentros de fútbol. Brasil y Colombia convocaron a 70 mil 971 espectadores hace dos años para su duelo de la fase de grupos de la Copa América.

El estadio en Santa Clara albergó el Super Bowl hace apenas cuatro meses.

Con información de AFP.