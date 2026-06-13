Resultados Qatar vs Suiza: ¿Quién Ganó el Partido de Fase de Grupos en el Mundial 2026 Hoy?

Las selecciones debutaron como parte del Grupo B en un partido en el estadio Bahía de San Francisco

Resultados Qatar vs Suiza hoyFoto: Reuters
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